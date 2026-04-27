記事ポイント カートナビ「MARSHAL-Ai」と連携し、当日のピンポジションを反映した正確な距離をリアルタイム表示従来比約9g軽量化・Dynamic Green Eye搭載で、グリーン攻略の精度が大幅アップ33,000円(税込)、2026年4月下旬発売。国内自社工場生産のMADE IN JAPANモデル カートナビ「MARSHAL-Ai」と連携し、当日のピンポジションを反映した正確な距離をリアルタイム表示従来比約9g軽量化・Dynamic Green Eye搭載で、グリーン攻略の精度が大幅アップ33,000円(税込)、2026年4月下旬発売。国内自社工場生産のMADE IN JAPANモデル

ゴルフ距離計測器「ショットナビ」シリーズの最新モデル「Shot Navi Evolve GII」が、2026年4月下旬に登場。

カートナビとのデータ連携で”その日のピン位置”から距離を弾き出す、頼れる腕時計型GPSナビ。

シリーズ累計販売数200万台を突破したブランドの技術が詰まった一台です。

テクタイト「Shot Navi Evolve GII」





価格：33,000円(税込)発売：2026年4月下旬種類：腕時計型GPSゴルフナビサイズ：Φ47.5×14mm(ベルト除く)重量：53g防水：IPX7バッテリー：GPS使用時最大約8時間充電時間：約2.5時間

国内シェアNo.1(テクノクラフト社調べ)のゴルフ距離計測器ブランドが手がける最新機種。

直感的なタッチパネル操作と、国内自社工場で生み出された精度の高さを兼ね備えた一台。

マルチ衛星測位システムにも対応し、山間部のコースでも安定した計測が可能です。





当日のピンポジションを表示





連携機器：テクノクラフト社製カートナビ「MARSHAL-Ai」対応コース：約1,500コース

当日のピンポジションデータをカートナビから取得し、実際のピン位置までの距離を表示。

「グリーン手前からの距離」ではなく、”今日のピン”に対した数値が手元に届く確かな精度。

MARSHAL-Aiが導入されたコースであれば、特別な操作なく連携が始まります。

約9g軽量化の新ボディ





従来モデルから約9gの軽量化を実現し、本体重量は53g。

コンパクトなΦ47.5×14mmのボディで、18ホールを通して手首に着けても疲れにくい設計になっています。

バッテリーはGPS使用時で最大約8時間駆動する実力派。

Dynamic Green Eye





グリーンの起伏をヒートマップで色分け表示現在地から見たグリーン形状をリアルタイム自動回転幅・奥行き・フロントエッジ・センターまでの距離を数値で確認

グリーンの傾斜と形状を一目で把握できるビジュアルサポート機能。

ピンが見えない位置からでも、グリーン全体の起伏と現在地の関係が色で分かり、落としどころのイメージが組み立てやすくなります。

国内自社工場の日本製





国内自社工場で生産する「MADE IN JAPAN」モデル。

仕上げの丁寧さと部品精度の高さが、長期間の使用でも安定したパフォーマンスを支えます。

日本の気候やコース環境に合わせた作り込みも、ならではの強み。





正確な距離情報がワンタッチで確認でき、グリーン攻略の引き出しが増える一台。

防水はIPX7対応のため、突然の雨天ラウンドにも慌てず使えます。

国内製で品質が安定しており、長く付き合えるゴルフギアを探す人に向く存在。

以上、テクタイト「Shot Navi Evolve GII」の紹介でした。

よくある質問

Q. Shot Navi Evolve GIIはどこで購入できますか？

A. ショットナビ公式サイト(shotnavi.jp)をはじめ、各種ECサイトで購入できます。

価格は33,000円(税込)。

Q. カートナビ連携はどのコースでも使えますか？

A. テクノクラフト社製カートナビ「MARSHAL-Ai」が導入されているコース(約1,500コース)で利用可能です。

非対応コースでも通常のGPS距離計測器として使用できます。

Q. 1ラウンドで充電は足りますか？

A. GPS使用時で最大約8時間駆動するため、通常の1ラウンド(4〜5時間程度)は十分にカバーできます。

充電時間は約2.5時間。

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