ハーバー研究所「ピュアホワイトマスク」
記事ポイント安定型・浸透型・速攻型の3種ビタミンC誘導体「トリプルVCカクテル」配合1枚にたっぷり23mLの美容液を含んだ、厚みのあるストレッチシートマスク2026年6月18日(木)より数量限定発売
夏の日差しを浴びた肌に、3種のビタミンC誘導体をギュッと凝縮したシートマスクが登場。
ハーバー研究所が、『ピュアホワイトマスク』を2026年6月18日(木)より数量限定で発売します。
ハーバー研究所「ピュアホワイトマスク」
商品名：ピュアホワイトマスク内容量：5包入価格：2,970円(税込)発売日：2026年6月18日(木)より数量限定販売場所：通信販売（オンラインショップは11:00頃更新予定）、全国のショップハーバー
紫外線や乾燥によるダメージにアプローチする、シート状全顔美容液マスク。
安定型・浸透型・速攻型の3種ビタミンC誘導体をブレンドした「トリプルVCカクテル」に、5種の美容液成分を組み合わせた集中ケア処方です。
トリプルVCカクテルの時間差アプローチ
アスコルビルグルコシド：ゆっくり角質層まで浸透する安定型ビタミンCアプレシエ：すばやく角質層まで浸透する浸透型ビタミンCVCエチル：すぐに角質層まで浸透する速攻型ビタミンC
浸透スピードの異なる3タイプをブレンドし、速攻型が即アプローチしたあとも浸透型・安定型が時間差でじっくり働きかける、多段階ケア処方。
さらにレッドキウイエキス、ワイルドタイムエキス、テンニンカ果実エキスなど5種の美容液成分も配合し、乾燥した肌にうるおいをどっぷり補給します。
1枚に23mLという美容液量が、密度の高いしっとり肌印象へ仕上げる決め手。
5つの無添加へのこだわり
創業以来「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という無添加主義を貫くハーバー研究所。
余計な成分を排除した処方で、紫外線ダメージで敏感になりやすい夏肌にも使いやすい設計です。
厚みのあるストレッチ素材が顔の凹凸にもピタッと密着し、美容液成分を逃さずじっくり肌へ届けるシート構造。
10〜15分置くだけという手軽さも、夏のスキンケアルーティンに取り入れやすいポイント。
発売日は2026年6月18日(木)、オンラインショップは当日11:00頃より購入できます。
数量がなくなり次第終了となるため、チェックは早めに。
以上、ハーバー研究所『ピュアホワイトマスク』の紹介でした。
よくある質問
Q. ピュアホワイトマスクはどこで購入できますか？
A. ハーバー研究所のオンラインショップ（2026年6月18日11:00頃更新予定）および全国のショップハーバーで購入できます。
数量限定のため、なくなり次第終了となります。
Q. 1箱に何枚入っていますか？
A. 5包入りで、価格は2,970円(税込)です。
使い方は洗顔後に10〜15分置くだけで、はがした後は残った美容液を手でなじませます。
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