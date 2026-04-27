フレッシュネスバーガー、宮城の一部店舗で「ホットドッグ」販売休止へ 「大変ご不快な思い」謝罪
ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」が27日、公式Xにて、宮城県の「楽天モバイル 最強パーク宮城」内の店舗について、ホットドッグの販売を休止すると発表した。
【写真】「ホットドッグ」販売休止のいきさつも説明した投稿
投稿で「【お詫び】」と書き出し、「楽天モバイル 最強パーク宮城内店舗にてご提供したホットドッグの焼成状態と対応により、お客様に大変ご不快な思いをおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「本件を重く受け止め、調理工程・品質基準・現場対応の見直しを進め、再発防止と信頼回復に努めてまいります」と伝えた。
その約2時間後、再び投稿にて「【重要なお知らせ】」とし、「楽天モバイル 最強パーク宮城内のフレッシュネスバーガーにおきまして、ホットドッグの販売を休止させていただきます」と発表。「オペレーションの指導強化による店舗運営体制の整備、ならびに品質管理の徹底のためでございます。お客様にはご不便をおかけし、誠に申し訳ございません」と改めて謝罪した。
【写真】「ホットドッグ」販売休止のいきさつも説明した投稿
投稿で「【お詫び】」と書き出し、「楽天モバイル 最強パーク宮城内店舗にてご提供したホットドッグの焼成状態と対応により、お客様に大変ご不快な思いをおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「本件を重く受け止め、調理工程・品質基準・現場対応の見直しを進め、再発防止と信頼回復に努めてまいります」と伝えた。
その約2時間後、再び投稿にて「【重要なお知らせ】」とし、「楽天モバイル 最強パーク宮城内のフレッシュネスバーガーにおきまして、ホットドッグの販売を休止させていただきます」と発表。「オペレーションの指導強化による店舗運営体制の整備、ならびに品質管理の徹底のためでございます。お客様にはご不便をおかけし、誠に申し訳ございません」と改めて謝罪した。