女優の戸田恵梨香（37）が26日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。入り込んでしまった役を明かす場面があった。

占い師の彌彌告（みみこ）氏から「修行癖があるので、難しい役の方が燃えるというか。しし座のやってやるよ！っていう謎のスイッチが入って、とことんその役に入り込むし、役柄に愛着が湧いちゃう派なので」と占われた。

ネットフリックスのドラマ「地獄に堕ちるわよ」で「六星占術」の創始者として有名だった細木数子さんを演じている戸田は「結構役に魅了されることが多くて、私、数子もう1回やりたいの」と力を込め、この日共に出演した女優の三浦透子も「いいですね」と声を弾ませた。

戸田はさらに「結構夢中になっちゃって。初めて役がなかなか抜けなくって、悲しい気持ちになったのが『大恋愛（〜僕を忘れる君と）』っていう」18年のTBSドラマだったと回顧。

「ムロツヨシさんと一緒にお芝居をした、若年性アルツハイマーを患う女性だったんですけれど。それはなかなか抜けなかったですね」と振り返った。