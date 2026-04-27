梅田サイファー、新曲「笑う」MV公開｜7月から3年ぶりフルメンバーツアー開催

梅田サイファーは、大阪・梅田駅の歩道橋で行われていたサイファーの参加者から派生した集合体。R-指定を代表に全国区のラッパーを輩出してきたほか、ラッパー同士のつながりから生まれた自由な関係性を特徴としている。そんな梅田サイファーの最新曲「笑う」のミュージックビデオが公開された。

本作では、2025年10月よりスタートし、先日2026年4月19日にファイナル公演を迎えた「梅田サイファー 47都道府県TOUR 2025→2026〜UC is comin〜」の裏側に密着。

各地を巡る中でのメンバーの素顔や、和気あいあいとした空気感など、笑いの絶えない旅の様子が収められている。

楽曲タイトルの通り、“笑い”を軸に、梅田サイファーならではのチーム感とリアルなドキュメント性が感じられる映像作品に仕上がっている。

梅田サイファー - 笑う (Prod. Cosaqu) [Official Music Video]

なお梅田サイファーは、7月から約3年ぶりに13人フルメンバーが揃うツアー「梅田サイファー ONE MAN LIVE TOUR “RETURN OF THE 13”」を控えているほか、「ウルサイレン」が4月より放送中のTVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第1クールのエンディングテーマに起用されている。

【ライブ情報】

梅田サイファー ONE MAN LIVE TOUR “RETURN OF THE 13”

【大阪】2026年7月5日(日) open 17:00 / start 18:00 Zepp Osaka Bayside【愛知】2026年7月24日(金) open 18:15 / start 19:00 名古屋クラブクアトロ【福岡】2026年7月26日(日) open 17:15 / start 18:00 DRUM LOGOS【北海道】2026年8月9日(日) open 17:15 / start 18:00 PENNY LANE24【東京】2026年8月11日(火祝) open 17:00 / start 18:00 Zepp Haneda(TOKYO)

▼チケット【全国共通】スタンディング \6,800 (税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き)U-20 スタンディング \3,000 (税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き)https://w.pia.jp/t/umeda-cypher/