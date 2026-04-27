「日焼け止め塗り直すより楽！」手軽に対策できる100均のアームカバー

暑い季節のおでかけは日焼け対策が必須。でも、日焼け止めを何度も塗り直すのは手間だし、塗り忘れてしまうことも…。ダイソーの『スポーツ用アームカバー』は、手軽にUV対策と暑さ対策ができる優れもの。伸縮性が高く、腕に心地よくフィットしてくれます！楽に対策できて、うっかり日焼けしちゃった…を防げますよ♡

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商品情報

商品名：スポーツ用アームカバー（女性用、吸水速乾）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：40cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4549131956474

日差しから腕を守ってくれる！ダイソーの『スポーツ用アームカバー』

暑い季節のおでかけは、とにかく日焼け対策が必須。でも、日焼け止めを何度も塗り直すのは手間だし、うっかり忘れてしまうこともありますよね。

そんな時に便利なのが、ダイソーの『スポーツ用アームカバー（女性用、吸水速乾）』。着用することでUV対策ができる、スポーツ用のアームカバーです。

価格は110円（税込）。筆者が訪れた店舗では、季節もの売り場に陳列されていました。

手に取ると、ストッキングやタイツに近いような、とても薄手で滑らかな質感。ファッションの邪魔をせず、スマートに紫外線対策ができるので、日常使いしやすいですよ。

とても伸びが良く、ぴたっと吸い付くようなフィット感があります。動きを制限される感覚がないため、スポーツやアクティブな外出にも最適です。

ひじ上までしっかりカバー！フィット感良好＆汗をかいても快適！

サイズは約40cmで、ひじ上までしっかりカバーできる長さとなっています。Tシャツの袖口との隙間を作らず、日焼け対策を万全にしたい方にぴったりです。

接触冷感タイプで、暑苦しさを感じにくい設計になっているのも嬉しいポイント。おまけに吸水速乾タイプなので、汗をかいてもべたつきにくく、さらっとした肌触りです。

手首周りは縦方向の編み方に切り替えられており、手首の複雑な動きにもスムーズに追従、フィットします。画像をよく見ると縦方向の畝が確認できるように、ずれにくく快適さをキープしやすいです。

激しく腕を動かしてもずり落ちてくることがなく、装着していることを忘れるほどの負担感のなさが魅力です！

今回は、ダイソーの『スポーツ用アームカバー（女性用、吸水速乾）』をご紹介しました。

日焼け止めを何度も塗り直す手間、塗り忘れなどを考えれば、110円（税込）で賢く対策するのは全然ありだと思います！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。