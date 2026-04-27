今夏行われる北中米W杯は、本年のサッカー界最大のイベントとなるが、優勝カップを掲げるのはどこだろうか。



元バルセロナMFで、指揮官も務めたシャビ・エルナンデス氏が推すのはブラジルだ。南米予選では苦戦し、カルロ・アンチェロッティという史上初の外国籍監督を招聘したブラジルには、かつてほどの圧倒的な戦力がないと見る者も多い。しかし、シャビ氏はアンチェロッティの存在こそが、ブラジルが優勝できる理由だと元ブラジル代表FWロマーリオ氏のYouTubeチャンネルで語った。





「彼らは優勝できる。第一に、アンチェロッティ監督がいるからだ。彼は選手たちの能力を最大限に引き出す監督だ。第二に、ブラジルはワールドカップで圧倒的な強さを誇っている。彼らには優秀な選手がいるし、アンチェロッティ監督には常に競争力がある」さらに、シャビ氏は将来的なブラジル代表監督就任の可能性も否定しなかった。「なぜダメなんだ？ クラブレベルでも代表レベルでも、どんなプロジェクトにも挑戦する用意がある。ブラジルはサッカー発祥の地だ。勝利を掴める素晴らしいプロジェクトなら、ぜひ挑戦したいよ」とリップサービスしている。また、シャビ氏は他の優勝候補にスペイン、アルゼンチン、フランス、ポルトガルを挙げた。「ドイツはそれほど有力ではないと思う。イングランドも勝ち上がってくる可能性はある。（スペインについて）ユニフォームに星が2つ着いたら最高だろうね。彼らはそれに値する。我々はサッカーに情熱を注ぐ国だし、ルイス・デ・ラ・フエンテは素晴らしい監督だ」