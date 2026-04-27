100円で気軽に試せるよ！「韓国コスメみたいな可愛さ♡」ミニサイズのコスメ
商品情報
商品名：メアリス リッププランパー ローズピンク ＜リップグロス＞
価格：￥110（税込）
販売ショップ：セリア
JANコード：4968583261064
少量を100円で試せるのは嬉しい！セリアのリッププランパー
今回ご紹介するのは、セリアのコスメ売り場で見つけた『メアリス リッププランパー ローズピンク ＜リップグロス＞』。100均コスメブランド「mealis（メアリス）」から展開されている色付きのリッププランパーです。
リッププランパーというとプチプラ商品でも500〜1,000円くらいするイメージがあったので、セリアで買えることに驚きました！
まるで韓国コスメのような、可愛らしい容器のデザイン♡トレンドライクなパステルブルーカラーがアクセントを効かせます。
大きさは指先でつまめるくらいのミニサイズ。小さめのポーチや、ポケットにもすっぽり収まります。
塗布部は、柔らかいシリコンチップタイプ。使用後にサッと拭き取れるため、衛生的に使えます。
色はほんのり華やかさをプラスするローズピンク。肌に乗せた時点では、発色は悪くない印象です。
よく見ると細かなラメが入っており、グロスのような高いツヤ感が出ます。
仕込みリップとして使うのが馴染みやすくておすすめ！
唇に乗せるとじんわりとした温感や、わずかにピリピリとする刺激を感じます。韓国コスメのような強烈な刺激ではなく、とても穏やかなので、プランパー入門としても最適です。
透明感がありつつも、しっかり発色しますが色持ち自体は控えめ。食事などのタイミングで落ちやすいため、こまめな塗り直しが向いています。
手持ちのリップの上に重ねると、相性によってはポロポロと固まってしまうことがありました。
プランパーを薄く仕込んでから、上から口紅を重ねる方法が、ラメのツヤを活かしつつ印象をチェンジできて最もおすすめです。
液が溜まると色ムラになりやすいため、一度にたっぷり塗らず、少量を重ねるのがポイント。指やティッシュでトントンと馴染ませながらコントロールするときれいに仕上がります。
高価なものが多いプランパーを100円で試せるのは魅力的！「気になっているけど、いきなり高いものは手が出ない」「少量を試したい」という方におすすめです。
セリアの『メアリス リッププランパー ローズピンク ＜リップグロス＞』。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。