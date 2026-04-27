100円で気軽に試せるよ！「韓国コスメみたいな可愛さ♡」ミニサイズのコスメ

プチプラでも500〜1,000円するイメージのリッププランパー。なんとセリアで、持ち運びやすくお試しにもちょうどいい、ミニサイズの色付きリッププランパーが販売されていました！韓国コスメ風の可愛らしい容器のデザイン♡細かなラメ入りで、グロスのようなツヤ感を出せて、実力もバッチリです。

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商品情報

商品名：メアリス リッププランパー ローズピンク ＜リップグロス＞

価格：￥110（税込）

販売ショップ：セリア

JANコード：4968583261064

少量を100円で試せるのは嬉しい！セリアのリッププランパー

今回ご紹介するのは、セリアのコスメ売り場で見つけた『メアリス リッププランパー ローズピンク ＜リップグロス＞』。100均コスメブランド「mealis（メアリス）」から展開されている色付きのリッププランパーです。

リッププランパーというとプチプラ商品でも500〜1,000円くらいするイメージがあったので、セリアで買えることに驚きました！

まるで韓国コスメのような、可愛らしい容器のデザイン♡トレンドライクなパステルブルーカラーがアクセントを効かせます。

大きさは指先でつまめるくらいのミニサイズ。小さめのポーチや、ポケットにもすっぽり収まります。

塗布部は、柔らかいシリコンチップタイプ。使用後にサッと拭き取れるため、衛生的に使えます。

色はほんのり華やかさをプラスするローズピンク。肌に乗せた時点では、発色は悪くない印象です。

よく見ると細かなラメが入っており、グロスのような高いツヤ感が出ます。

仕込みリップとして使うのが馴染みやすくておすすめ！

唇に乗せるとじんわりとした温感や、わずかにピリピリとする刺激を感じます。韓国コスメのような強烈な刺激ではなく、とても穏やかなので、プランパー入門としても最適です。

透明感がありつつも、しっかり発色しますが色持ち自体は控えめ。食事などのタイミングで落ちやすいため、こまめな塗り直しが向いています。

手持ちのリップの上に重ねると、相性によってはポロポロと固まってしまうことがありました。

プランパーを薄く仕込んでから、上から口紅を重ねる方法が、ラメのツヤを活かしつつ印象をチェンジできて最もおすすめです。

液が溜まると色ムラになりやすいため、一度にたっぷり塗らず、少量を重ねるのがポイント。指やティッシュでトントンと馴染ませながらコントロールするときれいに仕上がります。

高価なものが多いプランパーを100円で試せるのは魅力的！「気になっているけど、いきなり高いものは手が出ない」「少量を試したい」という方におすすめです。

セリアの『メアリス リッププランパー ローズピンク ＜リップグロス＞』。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。