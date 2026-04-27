タレントの上沼恵美子（71）が27日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。70代になり、興味がなくなったことを明かした。

同番組で、年齢を重ねると面倒だと思うことが多くなったと嘆いた上沼。TikTok（ティックトック）で見かけた「70歳を過ぎたら必ずこうなる」という動画で、「しゃべらなくなる」「外に出るのが億劫になる」などが「当てはまった、全部や」とぶっちゃけた。

そして「分かったわ。年いって何かつらいなと思うのは、“今日の占い”“今週の占い”がまったく興味がなくなった」と告白。「あれは恋をしてるから、占いって楽しいのよ」といい、「仕事運ももうええかと思う。ある程度自分の力が分かるから。（健康運も）それももうええねん。だから占いがオモロないねん、年いくと」と打ち明けた。

これを受けて「シャンプーハット」てつじが「今さらラッキーナンバーを聞いても」と例を挙げると、上沼は「それよ、それ！よう言うてくれた。“ラッキーアイテムは潜水艦”、どこにあるねん！」とツッコミ。「だから占いが楽しいっていうのは、人生がバラ色の頃よ、きっとね」と語っていた。