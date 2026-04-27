タレントの長嶋一茂が２６日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜・午前１０時２５分）でハワイでの“珍事件”を明かした。

同番組は一茂と「かまいたち」の山内健司、濱家隆一の３人が意外と知られていないが「キニナルゲンバ」を訪れ、忖度（そんたく）ナシで意見をぶつけ合う新感覚リポートバラエティー番組。この日は横浜港に停泊中の豪華クルーズ船「ダイヤモンドプリンセス号」に乗船してみた。

３人は船上プールサイドにあるダイナーへ。注文してから焼き始めるハンバーガーをそれぞれ違う種類で頼んだ。しかし注文通り出てきたのは一茂だけ。山内と濱家は同じものが出てきた。英語で代わりに注文した同船のＰＲ担当者は申し訳なさそう。

しかし一茂は「注文通り行かないのよく分かります」と理解を示した。そして「僕もハワイに行って『アイスラテ』というと、この間『フィレオフィッシュ』来てました」とぶっちゃけ。これには山内、濱家が「違いすぎるやろ！」とつっこんだ。それでも一茂は「海外ってそんなもん！だからハンバーガー３つ来ただけで正解よ、ある意味。奇跡的」と持論を口にし、周囲を笑わせていた。