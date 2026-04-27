ここまで2連勝としセ・リーグ3位につける巨人。28日からは、対広島・阪神・ヤクルトと9連戦に挑みます。26日の試合後には阿部慎之助監督が、9連戦の中で戸郷翔征投手を起用すると明言しました。

昨季から思うような成績が残せず苦しんでいる巨人のエース・戸郷投手。3月には“フォームの変更”という大きな決断を下し、ファームで調整を続けてきました。その結果が徐々に現れはじめ、直近3登板ではいずれもクオリティー・スタート。26日のファーム・中日戦でも7回無失点の好投で3連勝としました。

この躍動に期待されつかんだ待望の1軍切符。戸郷投手は27日の取材に応じ、「2軍にも良い選手がたくさんいる中で、僕を選んでくれたっていうのはすごい感じますし、その期待にしっかり応えたい」と語ります。ここまでの1軍の戦いっぷりにも刺激を受けていたそうで「なんとか野手もヒット1本つないで頑張って点を取ったり、ピッチャーもなんとかその点を守ろうとしてるっていうのは見ててもすごい感じますし。なんとかその流れに乗りたいなと見てて思っていた」と明かしました。

現在は特に手応えを感じているというのは、直球。実際にファームでもストレートを武器に打者を追い込んできました。「自分の球っていうのは徐々に出始めてます」とその手応えを明かしながらも、「ただやっぱり一軍の打者がどういう反応してくれるかは投げてみないと分からない。できる準備はしっかり行ってやっていきたい」と意気込みました。

次回登板が今季初の1軍登板。戸郷投手は「やっと自分のシーズンっていうのは開幕しますけど。これから1年間、まずは1試合しっかり投げたい」と思いを語りました。