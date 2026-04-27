「みなみ鮪大とろ」が27％OFF　ゴールデンウィーク期間限定【かっぱ寿司】

寿司チェーンの「かっぱ寿司」は、4月30日〜5月6日の期間、「みなみ鮪大とろ」を特別入荷で販売する。あわせて公式アプリ会員向けに、店内飲食限定で同商品を27％OFFで提供するクーポンを配信する。

濃厚な旨みととろける脂のりが特徴の「みなみ鮪大とろ」は、一貫260円（税込）。アプリクーポン利用で27％OFFとなる。同期間中は、他にもみなみ鮪大とろのメニューを展開する。

〈フェアメニューラインアップ〉

◆「みなみ鮪大とろ」（一貫260円）アプリクーポン使用で、27％OFF

◆「みなみ鮪大とろ 贅沢うに重ね包み」（一貫390円〜）

◆「みなみ鮪大とろ 贅沢いくら重ね包み」（一貫390円〜）

◆「特盛 みなみ鮪大とろぶつ軍艦」（一貫190円〜）

◆「贅沢 軍艦三昧」（690円〜）

「特盛うに・特盛鮪とろぶつ軍艦・特盛いくら」

【フェアメニューラインアップをすべて画像で見る】

いずれも店内飲食限定での提供となり、仕入れ状況により品切れとなる場合があるとしている。

〈販売概要〉



販売期間：2026年4月30日〜5月6日

実施店舗：かっぱ寿司全店（一部改装中店舗を除く）

内容：みなみ鮪大とろの特別入荷およびアプリ会員向け27％OFFクーポン配信（店内飲食限定）