手羽先3本にメガハイがついて700円　昼飲みセット「2種」をGW限定販売【酔っ手羽】

「居酒屋革命 酔っ手羽」は、2026年4月29日から5月6日までのGW期間中、開店から17時までの時間帯限定で「酔っ手羽 昼飲みセット」を販売する。

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ラインナップは「昼飲みAセット」と「昼飲みBセット」の2種類。「昼飲みAセット」は、伝説の手羽先3本とメガハイボールが付いて700円。「昼飲みBセット」は、伝説の手羽先3本、食べラーメンマ、生ビールが付いて900円で提供する。

対象は新橋店、品川港南口店、渋谷店など計10店舗。

「居酒屋革命 酔っ手羽」は2008年に東京で創業。「笑って食べて、笑って飲める居酒屋」をコンセプトに、首都圏を中心に国内37店舗を展開するほか、海外ではフィリピン・マカティにも出店している。

〈GW限定「酔っ手羽 昼飲みセット」概要〉

・販売期間：2026年4月29日〜5月6日

・販売時間：開店〜17時

・対象店舗：10店舗（新橋店、品川港南口店、渋谷店、池袋西口店、池袋西口2号店、日吉店、川崎仲見世通り店、岐阜駅前店、広小路伏見店、大阪天満店

・昼飲みAセット：700円（手羽先3本＋メガハイボール）

・昼飲みBセット：900円（手羽先3本＋食べラーメンマ＋生ビール）