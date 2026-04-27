ガシャポン「ドラゴンボール S.H.Figuarts Miniature Collection2」が5月第3週に発売
【ドラゴンボール S.H.Figuarts Miniature Collection2】 5月第3週より発売予定 価格：1回500円
バンダイは、カプセルフィギュア「ドラゴンボール S.H.Figuarts Miniature Collection2」を5月第3週より発売する。価格は1回500円。
本商品は「S.H.Figuarts ドラゴンボール」シリーズを箱入りのミニチュアフィギュア化したカプセルトイ第2弾。パッケージの細部まで精巧に再現されている。
ラインナップは「孫悟空〈心優しきサイヤ人〉」、「スーパーサイヤ人3孫悟空」、「孫悟空(ミニ)-DAIMA-」、「スーパーサイヤ人4孫悟空(ミニ)-DAIMA-」の4種類。
／- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) April 27, 2026
2026年5月に #ガシャポン に登場！
「S.H.Figuarts」のミニチュア第2弾
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「#ドラゴンボール S.H.Figuarts Miniature Collection2」
パッケージの細部まで精巧に再現した、箱入りのミニチュアフィギュアです✨
一部取り扱い店舗の状況はこちら！https://t.co/49Qdp3lwYW#dragonball #t_shf pic.twitter.com/qB5kFWbgDl
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