子育てや仕事で「褒めるのが苦手」「どうやって褒めたらいいかわからない」といった悩みを抱えていませんか。「褒めるのに、特別な才能は必要ありません」と断言するのは、広告マーケティング会社で20年以上商品・サービスの「よさ＝褒めポイント」を見つけ出してきたクリエイティブディレクター・コピーライターの山本渉さんです。今回はそんな山本さんの著書『できるリーダーはどこを「ほめる」のか？ チームが自然と動き出す「戦略的ほめ方」』から一部引用、再編集してお届けします。

【書影】職場・子育て・恋愛すべての人間関係に効くスキルを大公開！山本渉『できるリーダーはどこを「ほめる」のか？ チームが自然と動き出す「戦略的ほめ方」』

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一流のリーダーは褒めている

企業を窮地から救ったリーダーの話です。

グローバル企業のトップとしてソニーを再建した平井一夫氏は、リーダーは「社員を認め褒める勇気」を持つことが大切だと語っています。

ある講演で平井氏は、「あなたのアイデアのほうが、私のよりも10倍いい」と部下に伝える勇気が、組織を前に進めるのだと強調しました。

優秀なリーダーは相手を承認し、しっかり言語化して褒めます。チャレンジを促し、仲間を引っ張るその原動力として「褒め」を活用するのです。

「褒める」の先にあるもの

平井氏は著書『ソニー再生』の中で、世界中の拠点を訪ね歩き、社員の声を直接聞いた経験を語っています。その際に大切にしていたのは「異見を認める」ことでした。

自分と異なる考えや価値観を否定せずに受け入れる。これこそが、多様性の時代に必要なリーダーの資質であり、「褒める」前提になるスキルです。

●否定せず、ポジティブに変換する習慣を持つこと。

●相手のよさを見つける視点を持つこと。

●相手を観察し、関係を深める力を磨くこと。

褒め言葉のレパートリーを覚えるだけではなく、物事の見方を根本的に変えるこのような力こそが、褒めることを通じて養われます。

これらのスキルは、仕事ができるリーダーの必要条件になっているのです。

経営学の大家ピーター・ドラッカーも著書『マネジメント』の中で、ポジティブに承認する効果をこう述べています。

“人は自らを必要とし、価値ある存在と見なしてくれるところで最もよく働く”

もちろん、適当に褒め言葉をかければいいということではありません。周囲への影響力を説いた名著『人を動かす』の中で、デール・カーネギーは次のように書いています。

“人を動かすには、まずその人のよい点を見つけ、それを心から認めることである。”

これらの効果はビジネスに限ったことではありません。育児やプライベートの人間関係でも同じです。教育コンサルタントのドロシー・ロー・ノルト博士はこう唱えています。

“子どもは批判されて育つと、非難することを学ぶ。子どもは認められて育つと、自信を学ぶ”

家庭でもオフィスでも、「褒める」「承認する」は共通の土台なのです。

「褒める習慣」は身を助ける

2024年12月、ニュースでドナルド・トランプ氏とソフトバンクの孫正義氏の共同記者発表の様子が流れていました。孫さんがアメリカで1000億ドルを投資すると記者の前で発表した際、トランプ氏はその場で「2000億ドルにしよう」と挑発的に提案しました。

イエスと答えればビジネス的に困るし、ノーと拒絶したらせっかくの共同会見に水を差してしまいます。

正解がない場面で、孫さんはこのように切り返しました。

“彼は素晴らしいネゴシエーターだ”

トランプ氏は満足そうに笑い、場は収まりました。相手を褒めることで窮地を脱したのです。これは単なる機転ではなく、普段から「褒める習慣」が身についているからこそ、とっさに自然に出てきた言葉だと考えられます。

準備されたフレーズを使うだけでなく、とっさの場面でも自然と褒めが出てくる。そうなれば、あなた自身のコミュニケーション力が格段に高まり、ビジネスでもプライベートでも信頼される存在になるでしょう。

ポイント

褒める習慣を身につけることで、リーダーは困難をも乗り越え、人と組織を前に動かすことができる。

褒めた側は忘れても、相手は意外と覚えている

「褒め」をテーマにした、おすすめの漫画があります。

室木おすしさんの『たまに取り出せる褒め』という作品で、さまざまな「褒められ体験談」が紹介されています。

この作品の特徴は、些細なことだけど忘れられない、思い出すだけでちょっと前向きになれるような「褒め」にフォーカスしている点です。

たくさんのエピソードの中で、わたしが特に記憶に残っているのが、ミジンコを褒められたという話です。小学校の理科のクラスで顕微鏡を使ってミジンコの観察をしていたとき、先生が「＊＊さんのミジンコが運動しています」と他の生徒に伝えて、クラス中が盛り上がって優越感を覚えたそうです。



（写真提供：Photo AC）

何年も前の、しかも自分自身ではなく、観察していたミジンコを褒められただけなのに、いい思い出として残り続けている。褒めることの影響力に驚かされます。まさに、褒めが人の心に長く刻まれる力を物語っています。

相手の人生を変える力がある

ミジンコの例は少し特殊ですが、「褒め」の本質を示しています。

人は褒められたことを意外と覚えている。

わたしもたくさんの褒めが記憶に残っています。

「幼少期に即興で物語を作って家族が喜んだこと」「苦手意識のあった絵を先生が肯定してくれたこと」「学生時代に撮った短編映画を教授が気に入って映画祭に推薦してくれたこと」「はじめて書いた本を、自分にとって師匠といえる人が絶賛してくれたこと」……。

どれも今の自分の原動力になっていますが、これらの「褒め」をくれた人は、そのことを覚えていないでしょう。

褒めた側は忘れても、相手の心にずっと残る。それが「褒め」の持つ継続的な影響力なのです。

活躍しているスポーツ選手やアーティストの中にも、「子どもの頃に褒められた一言がきっかけでその道に進んだ」と語る人は少なくありません。特に幼児期の褒めには、その人の人生を左右する力があります。

自分の考えを持つことの重要性

わたし自身にも、生き方の指針を決めた「褒められ体験」があります。

高校を中退すると心に決め、先生に伝えにいったときのことです。

反対されるか、怒られるか……そう思ったのですが、先生は「自分で決めたの？」と聞いたのです。

「親は心配して反対してたけど、自分で決めた」と伝えると、予想外の言葉が返ってきました。

「えらいね」

その短い言葉が、驚くほど深く心に残りました。

自分の考えを持つことの重要性を、普段から説いている先生でした。

決断を自ら下すこと。そのためによく考えること。決めたら後悔しないよう、その道を全力で進むこと。これらは今でもわたしの生き方の軸のようになっています。先生のこの褒め言葉が大きく影響しているのは、間違いありません。

※本稿は、『できるリーダーはどこを「ほめる」のか？ チームが自然と動き出す「戦略的ほめ方」』（朝日新聞出版）の一部を再編集したものです。