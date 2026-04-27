グローバルボーイズグループ「JO1」の大平祥生さんが「JO1としての活動を終了」することを、所属事務所の「LAPONEエンタテインメント」が公式サイトで公表しました。

大平祥生さんに関しては、去年１０月、「LAPONEエンタテインメント」から「弊社の規定に反する事案が発覚」したとして「当面の間、活動を休止することとします」と公表されていました。



【写真を見る】【 JO1・大平祥生 】 ５月で「JO1としての活動を終了」 事務所との「専属マネジメント契約を終了」 去年１０月から「規定に反する事案」で活動休止 【全文】



公式サイトでは「このたび、弊社所属の大平祥生は、2026年5月31日をもちまして、弊社との専属マネジメント契約を終了し、JO1としての活動を終了しますことを、ご報告申し上げます。」と、報告。





続けて「活動休止期間中、本人より今後の活動について申し出があり、弊社と協議を重ねた結果、このような結論に至りました。」と、記しました。そして「日頃より温かいご支援を賜っておりますファンの皆さまには、突然のご報告となりますことを、深くお詫び申し上げます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。今後も変わらぬご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。」「※延期しております特典会につきましてはJO1 OFFICIAL SITEにて詳細をお知らせします」と、しています。去年１０月、「LAPONEエンタテインメント」は公式サイトで、大平祥生さんに関して「弊社の規定に反する事案が発覚いたしました。」とし「当人に猛省を促し、自身の行動について見つめ直す期間が必要と判断」「本日より当面の間、活動を休止することとします」と公表していました。



【 大平祥生さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】



生年月日：2000/04/13

血液型：A

出身：京都府

身長：177









【 LAPONEエンタテインメント 公式サイトより引用 】

【お知らせ】 大平祥生に関するご報告



日頃より、LAPONEエンタテインメント並びに弊社所属アーティストの活動にご支援・ご高配を賜り、誠にありがとうございます。

このたび、弊社所属の大平祥生は、2026年5月31日をもちまして、弊社との専属マネジメント契約を終了し、JO1としての活動を終了しますことを、ご報告申し上げます。

活動休止期間中、本人より今後の活動について申し出があり、弊社と協議を重ねた結果、このような結論に至りました。

日頃より温かいご支援を賜っておりますファンの皆さまには、突然のご報告となりますことを、深くお詫び申し上げます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

今後も変わらぬご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

※延期しております特典会につきましてはJO1 OFFICIAL SITEにて詳細をお知らせします





【担当：芸能情報ステーション】