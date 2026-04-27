歌手酒井法子（55）が26日、東京・丸の内コットンクラブでライブ「ドント・ディスターブ・ビジー・ウィアウ・サムワン・スペシャル」を開いた。「ALL RIGHT」、「私だけでいて」、「あなたが満ちてゆく」、「碧いうさぎ」など全11曲を熱唱した。

シャンパンゴールドのドレスで登場した酒井は「とてもいい季節ですね。すてきな時間をすごしてくれたら。1曲、1曲、じっくりと歌っていきます。楽しんでいってください」とあいさつ。

「小旅行」をテーマに「この道を抜ければ夏が来くる感じ。皆さんと旅する気分で歌います」と「もうすぐ夏が来る」、「思い出をめぐるために」を披露。「男女が旅しているみたいな、すてきな

時間、いかがでしたか」と笑顔を見せた。

そしてスペシャルゲストのシンガー・ソングライター沢田知可子（62）が登場。酒井が96年に主演した日本テレビ系連続ドラマ「続・星の金貨」の主題歌「鏡のドレス」のカップリング曲「Star Talk」を沢田が作詞・作曲している。

沢田は「本当に幸せ。カップリングって印税が同じなんです。私も大変な時だったので、法ちゃんに足を向けて眠れない（笑い）。法ちゃんに曲を書かせてもらった、あの頃が宝物。なんて美しい手話をするんだろうと思っていました」。

そして2人で「Star Talk」をデュエット。歌い終わって、しっかりと抱き合った。

アンコールでは、自身の最大のヒット曲で95年の日本テレビ系主演連続ドラマ「星の金貨」の主題歌「碧いうさぎ」を熱唱して、大きな拍手を浴びた。

酒井は6月17〜21日に舞台「西郷と大久保」（6月17〜21日、東京・池袋あうるすぽっと）に出演する。「明日からは舞台のお稽古で『もす、もす』言いたいと思います。鹿児島弁なのでね。みんなに助けてもらいながら、一つ一つ丁寧に来年の40周年に向かってます。温かく見守ってくれてありがとうございます」と話した。