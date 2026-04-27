何かうまくいかないことが起こったとき、「私がこんな性格だから…」と悩んでいませんか。「うまくいかない原因は、その人の性格に起因しないことも多く、性格について理解すれば不要に悩まなくなります」そう語るのはパーソナリティ心理学、発達心理学を専門とする心理学者・小塩真司さんです。今回は小塩さんの著書『人生が生きやすくなる「性格」の話 ─自分を知って幸福になる方法』より一部を抜粋し、「生きやすくなるための性格との付き合い方」をご紹介します。

【書影】パーソナリティ心理学の第一人者による、生きやすくなるための性格との付き合い方！小塩真司『人生が生きやすくなる「性格」の話 ─自分を知って幸福になる方法』

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生まれた順番によって性格は変わる？

その人の育った環境や、いまいる環境で性格がつくられるというのは、誰もが考えることです。属性によって性格に傾向が出てくることが予想できるため、これまで多くの研究が行われてきました。

望ましい性格を形成させるような養育環境がどのようなものであるか、その中身を知れば、その環境を再現することで子どもに望ましい性格を与えることができるだろうと考えるのは自然なことです。

例えば、きょうだいの順番によって性格に傾向が出てくるのかどうか。長子、中間子、末子では違いが出てくるのか。巷では「長男長女は几帳面でまじめな性格に育ちやすい」とか、「末っ子は自由奔放で要領がいい」などと形容されることはよくあります。

きょうだいの順番によってどういう性格の傾向が出てくるかという研究はたくさんありますが、違いがあるのだとする研究結果と、違いはないとする研究結果の両方が報告されています。

きょうだい順の影響を検討すること

アメリカの大規模データで分析したものによると、長子であろうが末子であろうがほとんど影響はないという結果が出ています。ビッグ・ファイブ・パーソナリティで見ると、ほとんど違いはないというのです。

長子や末子、中間子や一人っ子はこんな性格になると解説するような本がいくつも出版されていますが、サンプルが限られていたり十分な根拠に乏しかったりして、極端な表現をしているのではないかと研究者の立場からは感じます。

同じ中間子であっても年子という場合もあるでしょうし、長子と10歳離れている場合もあるでしょう。長子と年の離れた中間子であればほとんど長子のように扱われて育っているかもしれません。

このことを考えるだけでも、きょうだい順の影響を検討することは簡単ではないことが想像できます。

生まれる順番で影響が出てくる要素も

ただし、きょうだいの順番で影響が出てくる要素もあります。それは知能の面です。

例えば、長子が最も知能指数が高く、下の子になっていくほどほんの少しですが低くなっていくことが知られています。



（写真提供：Photo AC）

なぜそうなるかというと、下の子になるほど家庭内の資源配分が少なくなっていくからです。資源とは教育にかけるお金という意味でもありますし、親が手をかける時間という意味でもあります。

長子の場合は、親は最初の子ですから何かにつけ手厚く世話をしますが、第二子、第三子となるにつれてかけられるお金も少なくなり、親としてじっくり子どもと向き合う時間も少なくなるものです。

知能は、資源の投入具合によって明らかに差が生じることがわかっていますから、長子が最も資源を投入されるために、上の子ほど知能指数が高い傾向を示すようになるのです。

ただし、明らかに違いが出るのは4人目、5人目以降で、3人目までは長子に比べて若干下がりはしますが、それほど大きな差が生じるわけではないという研究結果もありますし、別の研究ではきょうだい順の知能に対する影響はきわめて小さく、ほとんど影響はないと結論づけている研究もあります。「長子だから知能が高い」と断定することは避けたほうがよいでしょう。

一人っ子か、きょうだいがいるかどうかで違いが出るか

では、一人っ子か、きょうだいがいるかで性格に傾向が出てくることはあるのでしょうか？ これも明確な法則はこうだと断定することはできません。

きょうだいがいるケースでも、第一子の誕生から6年後とか10年後、15年後に第二子が生まれるケースもあります。その間、最初に生まれた子はずっと一人っ子として育ちますし、2番目に生まれた子も上の子は生まれたときにはもうほとんど大人で、自身は一人っ子のようにして育つはずですから、その期間の影響はどう考えるのか、ということが問題になります。

これについて調べるためには、年子で第二子が生まれた場合、3歳差のきょうだいがいる場合というふうに、きょうだい同士の間隔を詳細に規定して研究し、分析する必要があります。

そうした研究を十分に進めていくには非常に多くの人々に調査を行っていくことが必要になりますし、実際にはなかなか難しいことでもあります。

これらのことから結論としていえるのは、目の前にいる人が長子だからとか、末子だからとか、あるいは一人っ子だから性格がこうなると断言できるほどの明確な影響力はないということです。

「あの人は一人っ子で育っているからわがままだ」というのは根拠のない、単なるイメージにすぎません。勝手なイメージを抱くことによって、その人との人間関係によるストレスをいくらか緩和できるかもしれませんが、相手に不合理なレッテル貼りと受け取られる危険性もあります。

やはり人のなんらかの属性と性格との関係性を安易に結びつけるのは問題がありそうです。

※本稿は、『人生が生きやすくなる「性格」の話 ─自分を知って幸福になる方法』（清流出版）の一部を再編集したものです。