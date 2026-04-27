JO1は27日、公式サイトを更新。メンバーの大平祥生（26）がJO1としての活動を5月いっぱいで終了し、所属事務所との専属マネジメント契約も終了することを発表した。

大平は昨年10月、規定に反する事案が発覚したとし、当面の間、活動休止すると発表。公式サイトで「ファンの皆さまの期待に反する重大な行為」と説明し「当人に猛省を促し、見つめ直す期間が必要と判断しました。弊社の管理体制及び対応に至らぬ点がありましたことを重ねておわび申し上げます」と謝罪していた。

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発表全文は次の通り。

いつもJO1への温かいご声援をいただき誠にありがとうございます。

このたび、大平祥生は、2026年5月31日をもちまして、株式会社LAPONEエンタテインメントとの専属マネジメント契約を終了し、JO1としての活動を終了しますことを、ご報告申し上げます。

活動休止期間中、本人より今後の活動について申し出があり、弊社と協議を重ねた結果、このような結論に至りました。

日頃より温かいご支援を賜っておりますファンの皆さまには、突然のご報告となりますことを、深くお詫び申し上げます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

今後も変わらぬご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

※延期しております特典会については別途ご案内いたします