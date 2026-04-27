メッツの千賀滉大投手（３３）が苦境に立たされた。２６日（日本時間２７日）の本拠地ロッキーズ戦のダブルヘッダー第２試合に先発したが、序盤から崩れて３回途中を３安打、４四死球、３失点ＫＯ。３試合連続で４回を持たずに降板し、白星なしの４敗目。防御率９・００と苦戦が続いている。

ブーイングを浴びながらマウンドを降りた千賀は試合後、現地メディア「ＳＮＹ」に「自分がどうしてダメなのかはもちろん理解はしている。（先発に）戻れる戻れないか、というか、いいパフォーマンスができなかった」と厳しい表情を浮かべ、今後については体の状態を検査したうえで「どうなるかは分からないけど、のんきにローテーションだ、うんだかんだと言っているようなパフォーマンスではないなとは思う。いろんな人と相談して考えながら答えを出したい。自分で今すぐにイエス、ノーを答えるというよりか、しっかり考えていきたい」と話した。

毎年のようにケガに悩まされ、昨年もふくらはぎ負傷で１か月の離脱。３Ａも経験した。状態を憂慮するメンドーサ監督は「スターンズ（編成部長）と話し合って今後のことを決めようと思う。明らかにこれでは十分ではない。これから話し合いを重ね、どんな選択肢があるのか、ということです」とマイナー降格を含めて何らかの策を講じる考えだとした。

同メディアはリリーフ転向の可能性も取り上げ「彼の（先発）登板準備に向けてのルーティンが非常に厳格であり、それをブルペンで登板に適用するのかは難しいかもしれない」としたが、千賀は「過去にもやったことがあるので問題ないと思います」と答えている。４年目を迎えた右腕が岐路に立たされた。