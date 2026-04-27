元ＳＫＥ４８で女優の松井玲奈がプライベートショットを公開し、ファンをほっこりさせてる。

舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」でハーマイオニー・グレンジャー役を演じた松井。２６日に自身のインスタグラムを更新し、「ハリポタメンバーでＤｉｓｎｅｙ Ｓｅａへ！」とつづり、共演メンバーとのショットを披露。「みんなにめいっぱい楽しんでもらうぞ！！！と腕まくりして向かいましたが、この日は信じなれない大荒れの天気。それでもかえさん、ともえちゃん、まきちゃんのパワーで笑顔溢れる楽しい１日になりました。思い出もたくさん！ハイライトはフローズンジャーニーの待機列で運営再開のアナウンスが放送された時、前に並んでいた海外から来たゲストの方たちとみんなで声をあげてハグして喜び合ったこと！」と続け、まさかの出来事に喜びを爆発させたことも明かした。「優しいみんながミニーグリは１人で撮影させてくれて、久しぶりのトレミニちゃんと写真も撮れて、顔がでろでろに溶けるくらいめろめろでした。あー！！！楽しかった！！！」と締めて、食事風景やキャラクターとのショットなどを公開し、満喫した様子だった。

この投稿にファンからは「みんな楽しんだみたいだねっ」「みんな笑顔で、楽しかったんだねー！」「ハリポタメンバー絆が深まりますね」「実にパワフル！何と爽快な楽しみ方でしょう」「玲奈ちゃん可愛い」「楽しそう」などのコメントが寄せられている。