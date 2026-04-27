日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜・午前１０時２５分）が２６日、放送された。

同番組は長嶋一茂と「かまいたち」の山内健司、濱家隆一の３人が意外と知られていないが「キニナルゲンバ」を訪れ、忖度（そんたく）ナシで意見をぶつけ合う新感覚リポートバラエティー番組。この日は横浜港に停泊中の豪華クルーズ船「ダイヤモンドプリンセス号」に乗船してみた。

案内されたのは船内のバー。そこで山内が一番高い酒を聞いてみた。出てきたのはレミーマルタン社の高級コニャック「ルイ１３世」。１ショットで４１ドルに一茂は「安いですね。６０００〜６５００円くらい」とサラリ。

これに濱家が「高いでしょ！？」と反論。だが一茂は「ハッキリ言っていい？これ、お前半分飲んだんだよ」とぶっちゃけ。濱家は一茂さんに連れて行ってもらった銀座の店で…。コレ銀座での値段エグかったですよね」と申し訳なさそう。一茂は「銀座は（１本）２５０万円」と涼しい顔。「オレ、１２５万円飲んでたんですか？！」と濱家。そして「こんなボトル初めて見ました」とトボけたが、一茂は「飲んだんだよ！」と一喝。

やりとりを見ていた山内は「ここ、銀座より安いんですね」と語り、スタッフらを爆笑させていた。