JO1活動終了発表の大平祥生、コメント発表「深く反省しております」【全文】
【モデルプレス＝2026/04/27】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の大平祥生がグループとしての活動を終了することがわかった。4月27日、グループ公式サイトにてコメントを発表した。
【写真】JO1・INI・ME:Iらの豪華舞台裏写真
2025年10月から活動を休止していた大平は「JAMの皆さま、活動休止からご報告が遅くなってしまったこと、本当に申し訳ございません」と謝罪。「約半年の間、自分なりにこれからの人生について深く考え、事務所とも話し合いを重ねてまいりました」と活動終了を発表するまでの期間について言及した。
「これからは別の道を歩むことになりますが、これまでの経験を大切にし、感謝を忘れず、歩んでいきたいと思います」とつづり、「オーディションから始まり、約6年半の間、JO1として愛してくださり、本当にありがとうございました」と感謝。「メンバーの活躍を、これからも心から応援しています」とこれまで一緒に活動してきたメンバーについて触れ、「JO1とJAMの皆さまに会えたことは一生の宝物です。メンバーも、JAMの皆さまも、大好きです」と思いを明かした。
大平は2025年10月15日に公式サイトを通じて、所属事務所の規定に反する事案が発覚したとして活動休止を発表していた。
JO1は2019年から開催されたサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』において、投票によって選ばれた豆原一成、川尻蓮、川西拓実、大平、鶴房汐恩、白岩瑠姫、佐藤景瑚、木全翔也、河野純喜、金城碧海、與那城奨の11人で結成され、2020年3月にデビュー。2022年には『NHK紅白歌合戦』に初出場を果たし、3年連続出場。2025年には全6都市8公演を巡る初のワールドツアーと初単独東京ドーム公演を成功させ、グローバルに活躍を広げていた。2025年6月16日には鶴房がオンラインカジノでの賭博容疑で書類送検されたのちに12月にはグループを離れ、大平で2人目の脱退となる。（modelpress編集部）
JAMの皆さま、
活動休止からご報告が遅くなってしまったこと、
本当に申し訳ございません。
約半年の間、自分なりにこれからの人生について深く考え、事務所とも話し合いを重ねてまいりました。
その結果、JO1としての活動を終了することといたしました。
これまで応援してくださっていた皆さまには、突然のご報告となってしまいましたこと、心よりお詫び申し上げます。
私自身の至らなさや未熟さから、JAM の皆さまに多大なるご迷惑をおかけしてしまったことを、深く反省しております。
また、メンバーや事務所スタッフの皆さま、関係者の皆さまにも、多くのご迷惑をおかけしてしまいましたこと、改めて深くお詫び申し上げます。
これからは別の道を歩むことになりますが、これまでの経験を大切にし、感謝を忘れず、歩んでいきたいと思います。
オーディションから始まり、約6年半の間、JO1として愛してくださり、本当にありがとうございました。
メンバーの活躍を、これからも心から応援しています。
JO1とJAMの皆さまに会えたことは一生の宝物です。
メンバーも、JAMの皆さまも、大好きです。
本当に、本当にありがとうございました。
（modelpress編集部）
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◆大平祥生、メンバー＆ファンへメッセージ
2025年10月から活動を休止していた大平は「JAMの皆さま、活動休止からご報告が遅くなってしまったこと、本当に申し訳ございません」と謝罪。「約半年の間、自分なりにこれからの人生について深く考え、事務所とも話し合いを重ねてまいりました」と活動終了を発表するまでの期間について言及した。
◆大平祥生、2025年10月に活動休止
大平は2025年10月15日に公式サイトを通じて、所属事務所の規定に反する事案が発覚したとして活動休止を発表していた。
JO1は2019年から開催されたサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』において、投票によって選ばれた豆原一成、川尻蓮、川西拓実、大平、鶴房汐恩、白岩瑠姫、佐藤景瑚、木全翔也、河野純喜、金城碧海、與那城奨の11人で結成され、2020年3月にデビュー。2022年には『NHK紅白歌合戦』に初出場を果たし、3年連続出場。2025年には全6都市8公演を巡る初のワールドツアーと初単独東京ドーム公演を成功させ、グローバルに活躍を広げていた。2025年6月16日には鶴房がオンラインカジノでの賭博容疑で書類送検されたのちに12月にはグループを離れ、大平で2人目の脱退となる。（modelpress編集部）
◆全文
JAMの皆さま、
活動休止からご報告が遅くなってしまったこと、
本当に申し訳ございません。
約半年の間、自分なりにこれからの人生について深く考え、事務所とも話し合いを重ねてまいりました。
その結果、JO1としての活動を終了することといたしました。
これまで応援してくださっていた皆さまには、突然のご報告となってしまいましたこと、心よりお詫び申し上げます。
私自身の至らなさや未熟さから、JAM の皆さまに多大なるご迷惑をおかけしてしまったことを、深く反省しております。
また、メンバーや事務所スタッフの皆さま、関係者の皆さまにも、多くのご迷惑をおかけしてしまいましたこと、改めて深くお詫び申し上げます。
これからは別の道を歩むことになりますが、これまでの経験を大切にし、感謝を忘れず、歩んでいきたいと思います。
オーディションから始まり、約6年半の間、JO1として愛してくださり、本当にありがとうございました。
メンバーの活躍を、これからも心から応援しています。
JO1とJAMの皆さまに会えたことは一生の宝物です。
メンバーも、JAMの皆さまも、大好きです。
本当に、本当にありがとうございました。
（modelpress編集部）
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