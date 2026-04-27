【新興国通貨】ドルペソは戻りがやや鈍い=メキシコペソ



ドルメキシコペソは先月末からの下げが17日の17.1276ペソでい一服。その後17.40ペソ台が重い展開を経て、先週後半にもう一段ドル高となり、木曜日に17.466ペソ、金曜日は17.45ペソ台を付けた後17.40ペソばさみでの推移となった。週明けはややドル安ペソ高となり、朝方17.42ペソに迫った後、17.36ペソ台を付けている。

対円でも週明けはペソ買いがやや見られ、9.19円に迫った。その後はドル円の売りもあって9.16円割れを付けるなどやや上値が重い。



USDMXN17.3695 MXNJPY 9.1686

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