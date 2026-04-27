グローバルボーイズグループ・JO1の大平祥生さん（26）について27日、LAPONEエンタテインメントの公式サイトで、5月31日をもって専属マネジメント契約の終了と、JO1としての活動を終了することが発表されました。

大平さんは2000年4月13日生まれ、京都府出身。2025年10月に事務所の規定に反する事案が発覚したとして、当面の間、活動を休止することが発表されていました。

■LAPONEエンタテインメント公式サイトの発表文【全文】

日頃より、LAPONEエンタテインメント並びに弊社所属アーティストの活動にご支援・ご高配を賜り、誠にありがとうございます。

このたび、弊社所属の大平祥生は、2026年5月31日をもちまして、弊社との専属マネジメント契約を終了し、JO1としての活動を終了しますことを、ご報告申し上げます。

活動休止期間中、本人より今後の活動について申し出があり、弊社と協議を重ねた結果、このような結論に至りました。

日頃より温かいご支援を賜っておりますファンの皆さまには、突然のご報告となりますことを、深くお詫び申し上げます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

今後も変わらぬご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

※延期しております特典会につきましてはJO1 OFFICIAL SITEにて詳細をお知らせします