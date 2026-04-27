◇MLB ドジャース 6-0 カブス(日本時間27日、ドジャー・スタジアム)

大谷翔平選手が、自身を巡る両監督の舌戦に打撃で応えました。

「1番・指名打者」で出場した大谷選手は、7回先頭で迎えた第4打席。初球をレフトスタンドへ放り込む、12試合60打席ぶりの今季6号ソロホームランを記録しました。

すると、ドジャース公式Xが、大谷選手のホームラン映像を公開。「大谷ルール？大谷こそがルールだ」とつづり、話題を呼んでいます。

“大谷ルール”とは、ベンチ入りメンバー26人のうち、投手は13人に限られる中、二刀流登録で投手枠に入らない大谷選手を抱えるドジャースのみ、投手14人のベンチ入りが可能になっている状況を指す言葉です。

これを問題視した対戦相手のカブス・カウンセル監督は以前、「理解できない。特定のチームだけが恩恵を受けている。奇妙なルールだ」と発言し、ドジャース・ロバーツ監督も「どのチームでも大谷のような選手がいれば同じ恩恵を受ける」と言い返す、舌戦が繰り広げられていました。

大谷選手はこの日、3打数3安打、1本塁打、1四球、1盗塁と躍動。チームの連勝に貢献しています。