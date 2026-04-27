とろサーモン久保田が突然の涙！「薬の副作用で…」体の“異変”にスタジオざわつく

4月23日（木）の見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、新企画「卑屈自慢グランプリ」の後編が放送された。

本番中、久保田かずのぶ（とろサーモン）の体に異変が起こる。そのまさかの理由に、スタジオに衝撃が走った。

【映像】とろサーモン久保田、目を潤ませ…

芸人が観客の前で自身の卑屈エピソードを披露し、より多くのポイントを獲得したチームが勝利となる同企画。久保田率いる「チーム久保田」と、盛山晋太郎（見取り図）率いる「チーム盛山」による対抗戦が行われた。

観客の前に登場した久保田は、「働いても働いてもギャラが上がらない」「なのにそのへんのたいして面白くないタレントたちが、引くくらいお金をもっていく」と自虐を交えて不満を吐露。

その後も売れている先輩や芸人たちが見せる「お金マウント」や、人の悪口や暴露でお金を稼ぐ芸人を批判しつつ、若手のようなスケジュールで劇場の出番が入っている自身の現状を「夢がない」と卑下した。

そんななか、久保田は「涙が出てるでしょ」と切り出すと、「これね、花粉じゃないんですよ」と語り始める。なんと涙の訳は「育毛剤の副作用」だと明かし、会場の爆笑を誘った。

一方、控室の共演者たちは「ウソついてる！」「聞いたことない！」と口々にツッコミ。久保田が控室に戻ると、渡辺銀次（ドンデコルテ）は「そんな副作用ないですよね」と指摘を入れた。

これに久保田は「本当ですよ」と反論。「勧めてもらったやんか。アレのもっと濃いやつをつけだしたら、涙が止まんなくなって…」との訴えに、共演者たちは「濃すぎるんじゃないですか」と爆笑していた。