磐田のタイ代表FWが退団「皆さまからいただいた温かい応援、そのすべてを私は一生忘れません」
ジュビロ磐田は27日、タイ代表FWポラメート・アーウィライ(27)が期限付き移籍期間満了のため退団することを発表した。
アーウィライはムアントン・ユナイテッド(タイ)からの期限付き移籍で昨年6月に加入。1年目は出場がなく、今季はリーグ戦の1試合に出場した。クラブを通じて以下のようにコメントしている。
「ジュビロ磐田というクラブで、私を信頼してくださったことに心より感謝しています。チームメイト、コーチ、スタッフ、クラブ関係者の皆さまには、いつも温かく迎えていただき、支えていただきました。本当にありがとうございました。ジュビロ磐田で過ごした時間は、私にとってかけがえのない大切な思い出です。決して忘れることはありません」
「そして何よりも、どんな時でもスタジアムで声援を送り続けてくださったジュビロのサポーターの皆さま、本当にありがとうございました。皆さまからいただいた温かい応援、そのすべてを私は一生忘れません。心から、ありがとうございました」
アーウィライはムアントン・ユナイテッド(タイ)からの期限付き移籍で昨年6月に加入。1年目は出場がなく、今季はリーグ戦の1試合に出場した。クラブを通じて以下のようにコメントしている。
「ジュビロ磐田というクラブで、私を信頼してくださったことに心より感謝しています。チームメイト、コーチ、スタッフ、クラブ関係者の皆さまには、いつも温かく迎えていただき、支えていただきました。本当にありがとうございました。ジュビロ磐田で過ごした時間は、私にとってかけがえのない大切な思い出です。決して忘れることはありません」
「そして何よりも、どんな時でもスタジアムで声援を送り続けてくださったジュビロのサポーターの皆さま、本当にありがとうございました。皆さまからいただいた温かい応援、そのすべてを私は一生忘れません。心から、ありがとうございました」