中西製作所 <5941> [東証Ｓ] が4月27日昼(12:30)に業績修正を発表。26年3月期の経常利益(非連結)を従来予想の21億円→31億円(前の期は27.8億円)に47.6％上方修正し、一転して11.2％増益を見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益も従来予想の14.8億円→24.8億円(前年同期は20.6億円)に67.5％増額し、一転して20.1％増益計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

通期の業績につきましては、売上高が上振れし、価格転嫁も進んで利益率が予想値より好転して、営業利益、経常利益および当期純利益ともに前回発表数値を上回る見通しであります。※本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて当社が判断したものであり、2026年5月8日発表予定の決算発表数値とは異なる可能性があります。