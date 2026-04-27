◇MLB ドジャース 6-0 カブス(日本時間27日、ドジャー・スタジアム)

ドジャース・大谷翔平選手の次回の先発登板が日本時間29日に予定されていることがロバーツ監督から明かされました。

この日のカブス戦に打者としてスタメン出場し、7回には12試合60打席ぶりの6号ソロを放つなど、全打席で出塁する躍動を見せた大谷選手。試合後、ロバーツ監督が大谷選手の次回の先発登板について「火曜日だ」と発表しました。

大谷選手は普段は中6日で登板に臨んでおり、ドジャースは木曜日がオフになることが多く、大谷選手の登板日が水曜日に設定されているのが基本でしたが、次回は今季初の中5日、火曜日にマウンドに上がります。

理由を問われたロバーツ監督は、チームのグラスノー投手が日本時間24日の登板で8回105球、被安打1、9奪三振、無失点の好投を見せたことに言及。「基本的には予定通り進める。タイラー(・グラスノー投手)は(前回)多くの球数を投げたし、オフ日だけに縛られる必要はないと考えている。ショウヘイとも話したが、火曜日に登板することについては本人も問題ないと感じている」と話し、大谷選手の中5日での登板が問題ないことを強調しました。