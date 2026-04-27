タレントの草磲剛さんが27日、サントリー「GREEN DA・KA・RA」新CM＆「おやこひがさ大作戦！」発表会に登壇。

来る大型連休を前に、暑さ対策を紹介する本イベントで、草磲さんは日傘を差してご機嫌に登場しました。



【写真を見る】【 草磲剛 】 SMAP時代からの 稲垣吾郎の行動を絶賛 狹時はバカにされていたけど…瓠々畆菴妓磴閥欧譴覘爛筌牒瓩肪躇娶討咾け



今年４月、気象庁は最高気温が40度以上になった日を「酷暑(こくしょ)日」と呼ぶことを正式公表。

草磲さんは、犹１討覆鵑でも本当にちょっと危ないなって…瓩函△海蛙年の夏のロケで暑さに危険を感じることがあると話しました。

さらに、酷暑日について、草磲さんは、爐Δ舛凌妓磴舛磴(香取慎吾)と酷暑日のことを「ヤツが来た」って呼んでるんですよ瓩般世したうえで、牾阿暴个覆い錣韻砲いないですよね、ストレスも溜まりますし。そのなかでも水分補給をしっかりして、日傘を持って。夏は良い思い出を作りたいので「ヤツ」に負けているわけにいかないので、安心と安全を確保して、皆さま外に出掛けてほしいな瓩噺討咾けました。







暑さ対策として、すでに日傘を使用しているといい、(真夏に)直射日光あびすぎてしまうと、痛いですよね。建物がなかったら日傘に頼るしかないので、日傘も年々欠かせないものになっている瓩範辰靴泙靴拭



司会者から周囲でも日傘を活用している人はいるかと問われると、草磲さんは爐いぅ肇垢任垢諭稲垣吾郎さんが使っているんですよ！瓩箸砲辰海蝓







(稲垣さんは)20年くらい前から日傘を使っていて…瓩函■咤唯腺仍代から稲垣吾郎さんが暑さ対策として日傘を活用していたと告白。爐修里箸はね、ちょっと馬鹿にされてたんです。「あいつ雨降ってないのに何傘持ってきてるんだよ」って。いま思ったらめちゃめちゃすごいなと思って瓩函稲垣吾郎さんを大絶賛。過去に、その犖穗困気鶚瓩ら日傘をプレゼントしてもらったこともあるようですが、爐△瞭傘はどっか行ってしまいました（笑）瓩箸茶目にコメントしていました。







さらに、稲垣さんは15年くらい前から小型扇風機を持ち歩いていたとも明かし、犖穗困気鵑旅堝阿鮓ていたら先が読めるかもしれない瓩箸櫃弔蝓



続けて猴イ靴い鵑任垢茲邑穗困気鵝△覆鵑世んだ。ちょっとヒステリックなところもあるんですけど（笑）本人は自分と闘っているみたいで。まぁ根は良いヤツなんで。すごい良いヤツ。もしかしたら慎吾ちゃんより良いヤツ。慎吾ちゃんはボクに対して優しいんですけど、ちょっと表面的な部分がある（笑）ボクは分かってる、(稲垣さんと)同級生ですから！瓩函△覆爾吾郎さんの人柄を評価をするという思わぬ方向へと話題が変わっていき、会場の笑いを誘っていました。







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