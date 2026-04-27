『おとな旅あるき旅』斉藤雪乃、なんばで駅長制服姿 南海の歴史に新たな1ページを刻む
タレントの斉藤雪乃（40）が24日、南海電鉄・なんば駅の1日駅長を務め、同日運行が始まった新観光列車『GRAN 天空』出発式に登場した。
【写真多数】出発進行！南海『GRAN 天空』の一番列車に合図した斉藤雪乃
『GRAN 天空』は、高野山観光のための新たな列車で、なんば駅と極楽橋駅（和歌山・高野町）を結ぶ。「移動」を単なる手段ではなく、旅そのものを楽しめるよう、空間づくりともてなしにこだわり、沿線地域の文化に触れながら心穏やかなひとときを過ごせる列車旅を届ける。
運行初日となった24日、なんば駅で出発式、終着駅の極楽橋駅ではお迎え式を実施。なんばでは、駅長姿の斉藤が午前9時、出発を合図。多くの見送りを受けながら、高野山へ向けて一番列車が出発した。
途中停車駅の九度山駅では、甲冑隊や太鼓隊のパフォーマンスに加え、地域の子どもたちの旗振りなど、地域一体で歓迎。そして午前10時半ごろ、極楽橋駅に温かい拍手に包まれながら入線した。
斉藤は、テレビ大阪『おとな旅あるき旅』や、NHK大阪『ウィークエンド関西』などで活躍。鉄道ファンとしても知られる。
【写真多数】出発進行！南海『GRAN 天空』の一番列車に合図した斉藤雪乃
『GRAN 天空』は、高野山観光のための新たな列車で、なんば駅と極楽橋駅（和歌山・高野町）を結ぶ。「移動」を単なる手段ではなく、旅そのものを楽しめるよう、空間づくりともてなしにこだわり、沿線地域の文化に触れながら心穏やかなひとときを過ごせる列車旅を届ける。
途中停車駅の九度山駅では、甲冑隊や太鼓隊のパフォーマンスに加え、地域の子どもたちの旗振りなど、地域一体で歓迎。そして午前10時半ごろ、極楽橋駅に温かい拍手に包まれながら入線した。
斉藤は、テレビ大阪『おとな旅あるき旅』や、NHK大阪『ウィークエンド関西』などで活躍。鉄道ファンとしても知られる。