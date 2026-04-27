柏木由紀子78歳、25年前のジャケットを着こなしネット絶賛「本当に素敵」「憧れる」
女優の柏木由紀子が26日にInstagramを更新。25年前のジャケットを着こなすオフショットを披露すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】柏木由紀子78歳が「スタイル抜群」「素敵」 オシャレなコーデの数々（7枚）
SNSにて度々オシャレなコーデや料理を投稿し、注目を集めている柏木。昨年4月17日には、ライフスタイルなど自身のこだわりが詰まった『YUKIKO STYLE』（講談社）を発売し話題を呼んだ。
そんな彼女が投稿したのは百貨店で撮影されたオフショット。写真にはGUCCIのジャケット、CELINEのデニム、Michino Parisのバッグというコーディネートでポーズを決める彼女の姿が収められている。投稿によると、GUCCIのジャケットは25年ほど前のアイテムのようで「時を経て、活躍してくれそうです」とつづっている。ファンからは「とてもカッコいいですね」「本当に素敵」「憧れる」といった反響が寄せられた。
■柏木由紀子（かしわぎ ゆきこ）
1947年、東京生まれ。小学生の時に劇団若草に入団。雑誌などのモデルをつとめ、1964年に映画デビュー、数々のドラマにも出演し人気に。1971年に歌手・坂本九さんと結婚した。
引用：「柏木由紀子」Instagram（@yukiko_kashiwagi）
【写真】柏木由紀子78歳が「スタイル抜群」「素敵」 オシャレなコーデの数々（7枚）
SNSにて度々オシャレなコーデや料理を投稿し、注目を集めている柏木。昨年4月17日には、ライフスタイルなど自身のこだわりが詰まった『YUKIKO STYLE』（講談社）を発売し話題を呼んだ。
そんな彼女が投稿したのは百貨店で撮影されたオフショット。写真にはGUCCIのジャケット、CELINEのデニム、Michino Parisのバッグというコーディネートでポーズを決める彼女の姿が収められている。投稿によると、GUCCIのジャケットは25年ほど前のアイテムのようで「時を経て、活躍してくれそうです」とつづっている。ファンからは「とてもカッコいいですね」「本当に素敵」「憧れる」といった反響が寄せられた。
■柏木由紀子（かしわぎ ゆきこ）
1947年、東京生まれ。小学生の時に劇団若草に入団。雑誌などのモデルをつとめ、1964年に映画デビュー、数々のドラマにも出演し人気に。1971年に歌手・坂本九さんと結婚した。
引用：「柏木由紀子」Instagram（@yukiko_kashiwagi）