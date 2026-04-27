デヴィッド&ヴィクトリア・ベッカム、手つなぎ“おソロコーデ”でNYデート

ニューヨークで、デヴィッド&ヴィクトリア・ベッカム夫妻の仲睦まじい姿がキャッチされました。ふたりはセレブ御用達レストラン「Salam Restaurant」を後にするところを目撃され、自然に手をつないで歩く姿に注目が集まっています。

ネイビーでリンクさせた洗練コーデ

この日のふたりは、どちらもネイビーを基調とした装い。ヴィクトリアは無駄のないシルエットでまとめたシックなスーツスタイル、デビッドも同トーンで揃えた落ち着いた着こなしで、さりげない“リンクコーデ”を完成させていました。

派手さはないものの、細部まで計算されたスタイリングが、ふたりの洗練されたセンスを際立たせています。

ベッカム夫妻の何気ないデートシーン

長年にわたりファッション界でも影響力を持ち続けるベッカム夫妻。今回のように何気ない外出でも絵になる存在感は健在です。手を取り合いながら歩く姿からは、変わらない信頼関係と絆が感じられ、まさに“理想の夫婦像”を体現しているようでした。

シンプルだからこそ際立つ、ふたりのスタイルと関係性。ベッカム夫妻の何気ないデートシーンは、今なお多くの人の憧れであり続けています。

Photo:Aflo