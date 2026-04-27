松田ゆう姫、叔母・熊谷真実と2ショット公開 祖父の家を掃除 兄・松田翔太「ばあば 俺も会いに行かなきゃ」
俳優の松田美由紀（64）と故・松田優作さん（享年40）の長女でミュージシャンの松田ゆう姫（38）が23日、自身のインスタグラムを更新。叔母で俳優の熊谷真実（66）と祖父の家を訪れた様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「俺も会いに行かなきゃ」兄・松田翔太も反応、松田ゆう姫＆叔母・熊谷真実と2ショット ※2枚目から
松田は「福岡の祖父の家に、叔母の真実と一緒に掃除に行ってきました！」と報告。約4000坪の敷地には、祖父が祖母を観音様に見立てて建てた全長10メートルの「清子観音（通称・ばぁば観音）」があるといい、投稿では作業着姿で清掃に励む様子や、熊谷との2ショット、高圧洗浄で像を磨く場面などが収められていた。
蜂の巣の駆除や草木の伐採なども行ったと明かし「とにかく濡れるし寒いしほんっとに大変だったけど、ピカピカになったばぁば観音はどこか和かで優しく微笑んでいた。祖父の偉大な愛も感じました。初めて祖父母孝行ができた気がします」と振り返っている。
この投稿に、兄で俳優の松田翔太（40）が「ばあば 俺も会いに行かなきゃ」と反応したほか、ファンからは「家の庭にばあば観音ってすごっw」「感動しました」「真実さんと素敵な関係」「じいじの愛が凄いです」「ピカピカになって嬉しそうに見える」などの声が寄せられていた。
【写真】「俺も会いに行かなきゃ」兄・松田翔太も反応、松田ゆう姫＆叔母・熊谷真実と2ショット ※2枚目から
松田は「福岡の祖父の家に、叔母の真実と一緒に掃除に行ってきました！」と報告。約4000坪の敷地には、祖父が祖母を観音様に見立てて建てた全長10メートルの「清子観音（通称・ばぁば観音）」があるといい、投稿では作業着姿で清掃に励む様子や、熊谷との2ショット、高圧洗浄で像を磨く場面などが収められていた。
この投稿に、兄で俳優の松田翔太（40）が「ばあば 俺も会いに行かなきゃ」と反応したほか、ファンからは「家の庭にばあば観音ってすごっw」「感動しました」「真実さんと素敵な関係」「じいじの愛が凄いです」「ピカピカになって嬉しそうに見える」などの声が寄せられていた。