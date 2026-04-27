犬が『我慢』しているサイン５選

犬がストレスを抱えているのに我慢しているとき、特徴的な行動や仕草を見せることがあります。下記に紹介するサインを出しているときは、ストレスを溜めながらも我慢している状態なので、早めに原因を特定し、改善してあげてください。

1.あくびをする

犬にとって「あくび」は、眠気を表す仕草だけでなく、ストレスサインの一種でもあります。あくびをすることでリラックス効果が得られ、気持ちを落ち着かせることができるからです。

もしもスキンシップをとっているときや、退屈そうにしているときにあくびをしているのであれば、その状況に不満を感じている可能性が高いでしょう。

2.自分の体を舐めたり噛んだりする

自分の体を舐めたり噛んだりしている様子を見かけることはありませんか。毛繕いのためにこの行動をとる犬はとても多くいますが、執拗に同じ箇所を舐め続けている場合は要注意です。

同じ部分を舐め続ける行為は、常同行動の可能性があり、これはストレスを紛らわせようとする行動の1つです。我慢しているサインなので、別の遊びやスキンシップで気を紛らわせてあげましょう。

3.硬直して目を合わせない

叱られている最中、あるいは親しくない相手に触られているとき、体を硬直させて目を合わせようとしない様子を見せているのであれば、犬が我慢しているサインです。

不安や恐怖から体が硬直してしまい、目を合わせないことで「敵意はありません」と意思表示しています。早めにその状況から助け出し、緊張を解いてあげましょう。

4.運動していないのに呼吸が荒くなる

運動していないのに呼吸が荒くなったり、室内が暑くないのに「ハァハァ」とパンティングを繰り返しているときは、何らかの理由で緊張や不安を強く感じている可能性があります。

不安や恐怖を感じているときに見せることが多いので、何に対して不安や恐怖を感じているのか、愛犬の様子や視線から探ってください。原因がわかったら、それを遠ざけたり排除したりして安心させてあげましょう。

5.眉間にしわを寄せて歯をむき出す

犬は怒っているとき、唸ったり吠えかかったりすることがあります。しかし、「吠えたいけれど、我慢しなければ……」と我慢しているときは、唸り声を出さずに眉間にしわを寄せ、歯をむき出すことがあります。

頭では「攻撃してはいけない」と理解しつつも、歯をむき出すほどイライラしているサインなので、速やかに対象（原因）から愛犬を遠ざけ、落ち着ける場所に移動させてください。興奮している犬の正面に急に割り込むと、転嫁噛み（矛先を変えて飼い主を噛む）の恐れがあるため注意しましょう。

愛犬にストレスを溜めさせないための改善策

愛犬にストレスを溜めさせないためには、ストレスの原因を探り、それぞれに合った対策を講じることが重要です。

散歩や遊びで十分な運動量を確保する 積極的なスキンシップや声かけで愛情不足を解消する トレーニングや知育遊びで達成感と自信を与える 静かで犬にとって快適な生活環境を整える 犬のボディランゲージを理解して気持ちを汲み取る 犬が不安に思う要素はなるべく排除したり対策を講じて和らげる

愛情不足からくるストレスであれば、遊びやスキンシップなどで解消してあげましょう。他人からの刺激によるストレスの場合は、サインを速やかに汲み取り、やんわりと遠ざけてあげたり、飼い主が間に入ってあげてください。

他にも、生活環境を静かで落ち着ける状態に整えておくことも、犬の情緒を安定させるためにはとても大切です。

まとめ

いかがでしたか。犬が我慢しているとき、うっかり見逃しそうな仕草や行動でSOSを出しています。このサインをいち早く汲み取り、愛犬にとってのストレス源を解消してあげることで、ストレスの溜めすぎを防ぐことにつながるでしょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)