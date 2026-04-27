聞いたことなかった！サンフランシスコのソウルフード「チョッピーノ」は激ウマな洋風のアレだった!!【レシピ付き】

「チョッピーノ」って聞いたことありますか？私はなかった。どこかファニーな響きも感じる言葉、実は料理の名前。しかもカリフォルニア州サンフランシスコの名物、ソウルフードだそう。4月23日にサンフランシスコ観光協会が開催したメディアイベントで、キッチンスタジオを舞台に料理家のKEITAさんが実際に作って教えてくれたので、早速レシピと一緒にレポートします。難しくないのでゴールデンウィークに作ってみては？

漁師たちの「持ち寄り鍋」から生まれた、サンフランシスコのソウルフード

チョッピーノの綴りは「cioppino」。なんとなくイタリアっぽい音と思った方、その感覚に間違いなし。イタリア、ジェノバ出身の漁師たちがルーツの料理なんだそう。「-ino」はイタリア語で「小さい」とか「かわいい」を意味する接尾語（女性名詞は-ina）でこれがイタリアっぽさを醸し出している。

完成間近のチョッピーノ

チョッピーノの誕生は1800年代後半とされていて、サンフランシスコの波止場を拠点としていた漁師たちがその日揚がった魚介類の余りものを持ち寄って作った「まかない」が始まりだそう。誰かが獲物に恵まれなければ自分のものを分け与え、逆の立場になれば誰かから分けてもらい、それをトマト味のスープで煮込んで作ったという、コミュニティの相互扶助の精神がそのまま形になった料理だ。

サンフランシスコ観光協会の会長兼CEOであるアンナ・マリー・プレスッティさんも、「コミュニティを形作った料理であり、コミュニティの必要性によって、また太平洋の豊かな恵みによって生まれた料理でもある」と話し、「チョッピーノの物語はサンフランシスコの物語そのもの」と説明していた。

日本でいえば味噌汁？ チョッピーノに「正解」はなし！

チョッピーノをチョッピーノたらしめているポイント、つまりブイヤベースやズッパ・ディ・ペッシェとなにが違うのかについては、調べるとチリペッパーを加えたことがカリフォルニアらしさに繋がったとか色々な情報が出てきたけれども、正直なところよくわからない。プレスッティさんも「特定のレシピはない。皆が自由に作るもの」とあっけらかん。誕生から100年以上も経過して名物料理として家庭でもあちこちのレストランでも作られ、どれが正解ということもないほど浸透しているということでしょう。そういう意味では日本では味噌汁や雑煮のような位置付けかもしれない。

魚介の旨味が重なって旨くないわけがない！

面白いのは「cioppino」そのままの単語はイタリアにないらしいことで、サンフランシスコの公共ラジオ放送起業「KQED」によると、語源として有力なのはリグーリア州（州都はジェノバ）に伝わる類似料理またはその調理法を指す方言「ciuppin」。また「ちょっと分けてくれ！」を意味する「Chip in!」がイタリア語訛りで変化したという説もあるようだ。

ちなみに、トマトの原産地がアンデス地方というのはそこそこ知られているトリビアだと思うけれども（じゃがいもやトウモロコシ、かぼちゃ、さつまいも、唐辛子などもアンデス原産）、トマトを意味するイタリア語「ポモドーロ」は文字通りだと「黄金のりんご」の意味というのは初耳な人も多いのではなかろうか。

工程はシンプル、なのに「ごちそう」 チョッピーノはどう作る？

イベントではKEITAさんと一緒に調理を体験！順序としては、超簡単に言えば鍋の中でみじん切りにした玉ねぎとニンニクをオリーブオイルで炒め、玉ねぎがしんなりしたらハーブ、白ワイン、トマト缶、水を加え、ふつふつしたら下処理をしておいた魚介類を加えて蓋をして煮込むだけ。あとは途中アサリが開いたら一度取り出し、約15分煮たら今度は具の魚介類を全部取り出して無塩バターと塩で味を整えて完成！つまりは「魚介の洋風寄せ鍋」だ。

手に入る魚介を使って難しいことを考えずに作れるのは嬉しいポイント

【材料（約4人分）】

魚の切り身：2切

冷凍イカ：100g

有頭海老：4尾

ワタリガニ：1/2杯

アサリ：150g

ムール貝：8枚

ニンニク：1片

玉ねぎ：1/2個

香草：2枝

白ワイン：50ml

トマト缶（あらごし）：300g

水：150ml

オリーブオイル：15ml

無塩バター：20g

塩：適量

今回は魚介類がイカ、海老、赤魚、ワタリガニ、アサリ、ムール貝とてんこ盛りで、元は「サンフランシスコの漁師めし」だったチョッピーノが今やごちそう感抜群。作っているそばからトマトやニンニク、ハーブ、魚介のえも言われない香りがキッチン中にぶわんぶわんとただよって、それだけでワインが止まらない。

そして肝心の味も、シンプルな調理工程からも想像できる通り滋味深いコクがたまらない一皿だ。添えられたのは、これもサンフランシスコ名物のサワードウにニンニクの香りとオリーブオイルをまとわせてトースターでかりっと焼いたガーリックトースト。天然酵母の素朴な風味がスープのコクによりそう名脇役だ。

フライパンひとつで作れるのも嬉しいポイント

料理をしなれている人なら有塩バターでもうまく整えられるはずだし、材料もダシの出る何種類かの魚介とトマト、玉ねぎ、ニンニクくらいがあれば後はなんとかなるはず。調理の際も、面倒くさければアサリや具を途中で出さなくたって十分美味しい！簡単にすぐにできるので、家でも是非作ってみようと思います。

【画像】チョッピーノはこう作る！料理家KEITAさんが教えるおいしい作り方（15枚）