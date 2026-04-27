バレーボールＳＶリーグ女子のアランマーレ山形が今シーズンの締めくくりとなるファンイベントを開催し、シップメイトに感謝を伝えました。

【写真を見る】アランマーレ山形として最後の感謝祭 ファンイベントでシップメイトに感謝 来シーズンから拠点を秋田へ

ユニフォームではなく、様々なコスプレで入場する選手たち。

酒田市で行われた感謝祭には県内外からシップメイトおよそ１４０人が訪れました。来シーズンから秋田に拠点を移すアランマーレ山形として、最後の感謝祭です。

かくれんぼに、クイズと選手たちが考えた催しで会場を沸かせます。そして、選手たちがこれまでの応援に対して感謝を伝えました。

アランマーレ山形 大元朱菜 選手「本当にこのシップメイトの皆さま、そしてこのメンバーが私は大好きで、一緒にバレーが出来て私は幸せです。ありがとうございました！」

写真撮影やサイン会などの交流もあり、シップメイトにとって良い思い出となったようです。

■シップメイトは

シップメイト（新庄市から）「あこがれの選手がいっぱいいるので楽しかった。（今シーズン試合を見に）２０回以上行きました。来年もがんばってくださいと伝えた」

アランマーレ山形 川釣奈津 選手「（来シーズンは）アランマーレの良さを残しつつ自分自身の良さを残しつつ、秋田で新しいことに挑戦出来たら」

アランマーレは８月から秋田での活動を開始する見込みで、来シーズンは酒田市で４試合の開催が予定されています。