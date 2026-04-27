北朝鮮が突然の出場辞退…U-17アジア杯“不参加”とウズベクメディアが報じる「開幕直前に発表された」
５月５日からサウジアラビアで開催されるU-17アジアカップを前に、思わぬ事態が発生した。北朝鮮が大会出場を辞退したと、グループステージ同組であるウズベキスタンのメディア『UZ DAILY』が報じた。
同メディアは、「ウズベキスタンと同じグループに入っていた北朝鮮のU-17代表チームは、U-17アジアカップに出場しないことが明らかになった。大会開幕直前に、この辞退が発表された」と伝えた。
これによりグループDの構成が変更され、ウズベキスタン、オーストラリア、インドの３チームで争われることになった。ウズベキスタンは10日にインドとの初戦を迎え、13日にオーストラリアと対戦する予定だ。
今大会は、今秋に開催されるU-17ワールドカップの出場権をかけた重要な一戦。各グループの上位２か国が本大会への切符を手にする。
なお、小野信義監督が率いるU-17日本代表はグループBに入り、５日にカタール、９日に中国、12日にインドネシアと対戦。若き日本代表にとって、世界への扉をこじ開けるための戦いがいよいよ幕を開ける。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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今大会は、今秋に開催されるU-17ワールドカップの出場権をかけた重要な一戦。各グループの上位２か国が本大会への切符を手にする。
なお、小野信義監督が率いるU-17日本代表はグループBに入り、５日にカタール、９日に中国、12日にインドネシアと対戦。若き日本代表にとって、世界への扉をこじ開けるための戦いがいよいよ幕を開ける。
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