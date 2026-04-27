左SBできるか？ 松木玖生は即答「できます」。プレミア昇格を目ざすサウサンプトンで今や重要戦力に。日本代表入りも視野「したたかに狙いながらやっていきたい」【現地発】
「何かしてやろうと思ってました――」
そう振り返ったサウサンプトンの松木玖生の言葉には、“サッカーの聖地”ウェンブリースタジアムの舞台で突然訪れた出番にも、決してひるまない強い気持ちがにじんでいた。
現地４月25日にウェンブリースタジアムで行なわれたFAカップ準決勝のサウサンプトン対マンチェスター・シティ戦。松木は、76分からピッチに立った。ただし、与えられた役割は本人が想定していたものとは違っていた。
「右ウイングで出ると思ってたんですけど、監督から急に言われて。でも冷静でしたね、自分の中で」
本来は、４−２−３−１の右ウイングとしての出場を考えていた。だが、左サイドバックの選手が足を痛めたことで、ベンチの状況は一変する。監督から投げかけられたのは、「左サイドバックできるか？」という問いだった。
松木は迷わず答えた。「できます」と。
「自分も年代別で若い時にやってたんで、それで『できます』と言って、試合に出たって感じです」
松木の本職はセントラルMF。自身のキャリアを振り返っても、左SBで最後にプレーしたのは13、14歳の頃だったという。サウサンプトンのトレーニングでも一度もやったことはない。それでも、ピッチへ向かう足取りに迷いはなかった。
もちろん、簡単な状況ではない。相手はプレミアリーグの強豪シティ。対峙する右サイドにはブラジル人のサビーニョが立ち、逆サイドからはベルギー代表のジェレミー・ドクが仕掛ける。さらには、中央のCFにはノルウェー代表の巨漢FWアーリング・ハーランドが控える。慣れないポジションで、松木は世界屈指のタレントたちを相手にすることになった。
それでも松木は、ただ急場をしのぐために入ったわけではなかった。
「何かしてやろうと思ってましたし、自分が出て、チームに勢いを与えようっていう風には思っていた」
その気持ちは、投入から間もなくプレーに表われた。
左サイドで味方がボールを持つと、松木は一気にスピードを上げた。外ではなく内側へ。自陣から約60メートルの長い距離を走ってインナーラップを仕掛け、パスを引き出した。そしてゴール前へラストパスを送ると、サウサンプトンの先制点につなげた。急造の左SBとは思えない、迷いのない攻撃参加だった。
「あの時間帯で自分たちがより多くの点数を今シーズン取っている。10番のフィン・アザズ選手が凄いゴールを決めてくれた。そこで勝ち切りたかったです」
ではなぜ、あの場面であれほど思い切って前へ出られたのか。松木は、試合に入る前から相手の特徴をよく観察していたという。
「アップしながら、サビーニョ選手が守備の時にけっこう戻らないのを見ていたので。そこで、自分は一気にスピードを上げてスペースに走りこもうと思ってました」
当初は右ウイングで出る準備をしていたため、左FWのドクへの対応を考えながらアップしていたという。だが、左SBの選手が故障を抱えながらプレーしており、自分に左SBでの出場チャンスが来るかもしれない、とも考えていた。
言葉にすれば簡単に聞こえる。しかし、実際には簡単ではない。急なポジション変更、しかも相手はシティである。それでも松木は状況を受け止め、自分が何をすべきかを整理してピッチに入った。
見せ場は、アシストだけではなかった。１−１で迎えた終盤には再び攻撃参加し、CFのポストプレーから得意の左足で鋭いシュートを放った。味方と交錯しながらの難しい体勢だったが、ボールは力強く枠内へ飛んだ。相手GKに阻まれたものの、得点への意欲をはっきりと示す場面だった。
「あそこは決めたかったです」
悔しさを滲ませながらも、その一言には途中出場の選手として試合に関わるだけではなく、自分のプレーで結果を変えようとする強い気持ちがあった。
そう振り返ったサウサンプトンの松木玖生の言葉には、“サッカーの聖地”ウェンブリースタジアムの舞台で突然訪れた出番にも、決してひるまない強い気持ちがにじんでいた。
現地４月25日にウェンブリースタジアムで行なわれたFAカップ準決勝のサウサンプトン対マンチェスター・シティ戦。松木は、76分からピッチに立った。ただし、与えられた役割は本人が想定していたものとは違っていた。
本来は、４−２−３−１の右ウイングとしての出場を考えていた。だが、左サイドバックの選手が足を痛めたことで、ベンチの状況は一変する。監督から投げかけられたのは、「左サイドバックできるか？」という問いだった。
松木は迷わず答えた。「できます」と。
「自分も年代別で若い時にやってたんで、それで『できます』と言って、試合に出たって感じです」
松木の本職はセントラルMF。自身のキャリアを振り返っても、左SBで最後にプレーしたのは13、14歳の頃だったという。サウサンプトンのトレーニングでも一度もやったことはない。それでも、ピッチへ向かう足取りに迷いはなかった。
もちろん、簡単な状況ではない。相手はプレミアリーグの強豪シティ。対峙する右サイドにはブラジル人のサビーニョが立ち、逆サイドからはベルギー代表のジェレミー・ドクが仕掛ける。さらには、中央のCFにはノルウェー代表の巨漢FWアーリング・ハーランドが控える。慣れないポジションで、松木は世界屈指のタレントたちを相手にすることになった。
それでも松木は、ただ急場をしのぐために入ったわけではなかった。
「何かしてやろうと思ってましたし、自分が出て、チームに勢いを与えようっていう風には思っていた」
その気持ちは、投入から間もなくプレーに表われた。
左サイドで味方がボールを持つと、松木は一気にスピードを上げた。外ではなく内側へ。自陣から約60メートルの長い距離を走ってインナーラップを仕掛け、パスを引き出した。そしてゴール前へラストパスを送ると、サウサンプトンの先制点につなげた。急造の左SBとは思えない、迷いのない攻撃参加だった。
「あの時間帯で自分たちがより多くの点数を今シーズン取っている。10番のフィン・アザズ選手が凄いゴールを決めてくれた。そこで勝ち切りたかったです」
ではなぜ、あの場面であれほど思い切って前へ出られたのか。松木は、試合に入る前から相手の特徴をよく観察していたという。
「アップしながら、サビーニョ選手が守備の時にけっこう戻らないのを見ていたので。そこで、自分は一気にスピードを上げてスペースに走りこもうと思ってました」
当初は右ウイングで出る準備をしていたため、左FWのドクへの対応を考えながらアップしていたという。だが、左SBの選手が故障を抱えながらプレーしており、自分に左SBでの出場チャンスが来るかもしれない、とも考えていた。
言葉にすれば簡単に聞こえる。しかし、実際には簡単ではない。急なポジション変更、しかも相手はシティである。それでも松木は状況を受け止め、自分が何をすべきかを整理してピッチに入った。
見せ場は、アシストだけではなかった。１−１で迎えた終盤には再び攻撃参加し、CFのポストプレーから得意の左足で鋭いシュートを放った。味方と交錯しながらの難しい体勢だったが、ボールは力強く枠内へ飛んだ。相手GKに阻まれたものの、得点への意欲をはっきりと示す場面だった。
「あそこは決めたかったです」
悔しさを滲ませながらも、その一言には途中出場の選手として試合に関わるだけではなく、自分のプレーで結果を変えようとする強い気持ちがあった。