左SBできるか？ 松木玖生は即答「できます」。プレミア昇格を目ざすサウサンプトンで今や重要戦力に。日本代表入りも視野「したたかに狙いながらやっていきたい」【現地発】

左SBできるか？ 松木玖生は即答「できます」。プレミア昇格を目ざすサウサンプトンで今や重要戦力に。日本代表入りも視野「したたかに狙いながらやっていきたい」【現地発】