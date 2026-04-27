「垢抜けたよね」timelesz松島聡＆篠塚大輝、密着ショットに反響「ホンマに成長した」「色気ダダ漏れ」
timeleszの松島聡さんは4月26日、自身のInstagramを更新。同グループの篠塚大輝さんと密着したツーショットを公開しました。
【写真】顔を寄せる松島聡＆篠塚大輝
コメントでは「かっこよすぎてヤバい」「こ、これは秒でポチッた」「篠塚くん、デビュー1年とは思えないくらい垢抜けたよね 2人ともカッコイイよ〜！！」「しの君、ホンマに成長したよね どんどんカッコイイアイドルになってる」「色気ダダ漏れそちゃ様と男気ムンムンしのの共演に一瞬で元気出た!!2人で背中合わせてる写真、なぜか胸がつまる」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】顔を寄せる松島聡＆篠塚大輝
「かっこよすぎてヤバい」松島さんは「【BPASS】遂に明日4月27日に発売になります。まさか出逢ってこんなにも早く2人で表紙を飾らせていただけるとは。感慨深いものがあります」とつづり、6枚の写真を投稿。1枚目は、篠塚さんと顔を密着させたツーショットです。2人とも色っぽい表情を見せています。ほかにも並んで立つスタイリッシュなカットや、背中を合わせて座った姿などが見られます。また「インタビューでは色々とグループやしのについて語りました」とのことです。
「美しい通り越して眩しい」25日にも「和泉琴華さんの素敵なセンスによって、様々な一面を引き出していただきました。篠塚大輝と2人で載ってます。4月27日発売」とつづり、格好いいモデルショットを披露していた松島さん。ファンからは「襟足聡ちゃん色気ダダ漏れ、、、」「美しい通り越して眩しい」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)