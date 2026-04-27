Z世代が選ぶ「金髪が似合う有名人」ランキング！ 2位は「平野紫耀」、では1位は？
バイドゥが提供するきせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji」は、Z世代（15〜28歳）を対象に「金髪が似合う有名人」ランキングに関するアンケートを実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位は、アーティストグループ「Number_i」のメンバーとして活躍する、平野紫耀さんでした。
圧倒的な存在感で「金髪と言ったらこの人」という声が多数寄せられたほか、はっきりとした目鼻立ちに明るい髪色が映える王子様のようなビジュアルが支持を集めました。
1位は、アーティストの手越祐也さんでした。
「金髪姿しか見たことがない」と言われるほど金髪のイメージが定着しており、華やかな雰囲気が似合う王子様のようなスタイルがZ世代から高い支持を得ています。
(文:All About ニュース編集部)
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2位：平野紫耀
2位は、アーティストグループ「Number_i」のメンバーとして活躍する、平野紫耀さんでした。
圧倒的な存在感で「金髪と言ったらこの人」という声が多数寄せられたほか、はっきりとした目鼻立ちに明るい髪色が映える王子様のようなビジュアルが支持を集めました。
1位：手越祐也
1位は、アーティストの手越祐也さんでした。
「金髪姿しか見たことがない」と言われるほど金髪のイメージが定着しており、華やかな雰囲気が似合う王子様のようなスタイルがZ世代から高い支持を得ています。
(文:All About ニュース編集部)