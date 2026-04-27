カール事務器は、上質な文房具を求める大人に向けた穴あけパンチの新商品「スラインパンチ」を4月下旬に発売する。

同商品は、無駄を削ぎ落としたシンプルなフォルムと、道具としての使いやすさを両立したミニマルな穴あけパンチ。

10枚対応の切れ味鋭い穿孔能力、視認性に優れサイズ合わせしやすいサイドゲージ、コンパクトに収納できるハンドルロック、ゴミを捨てやすい前開け式クズ受けと、機能にも抜かりないとのこと。コンパクトなサイズ感と軽さ（本体重量155g）で、持ち運びにも適している。

オフィスでのデスクワークはもちろん、家庭での書類整理、子どもの学習プリント管理など、様々なシーンで活用できる。





主な特長は、無駄を削ぎ落としたシンプルで上質なデザインとのこと。ハンドルロック機能もついており、上下にスライドすることで簡単にコンパクト化が可能になっている。カラーはブラック、ホワイト、マットグレーの3色から選べる。差し色としてオレンジカラーを配色した。視認性も良いので、サイズ合わせしやすくなっている。サイドゲージを使うことで、紙に折り目をつけることなく中心に穴あけが可能になっている。クズ受けは半透明なので中のパンチクズが見やすく、前半分のみ開く仕様になっているので、開けやすい且つパンチクズが散らばりにくいのが特長。デザイン性と実用性を高次元で両立した「スラインパンチ」は、長く使い続けたくなる、タイムレスな文房具になっている。

［小売価格］1045円（税込）

［発売日］4月下旬

カール事務器＝https://www.carl.co.jp