女優戸田恵梨香（37）が、26日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。日曜劇場「リブート」で演じた幸後一香の役作りについて語った。

戸田は「インタビュアー林修」のコーナーに登場。「リブート」のオファーを受けた時の心境について聞かれると「日曜劇場初めてだと思ってワクワクしたんですけど、話の内容を聞くと、どうもよく分かんなくて」と苦笑い。同作は鈴木亮平演じるパティシエが顔を変えて（＝リブート）妻の死の真相に迫るストーリーで「企画書とか台本読む前にマネジャーさんが私に説明してくれたんですね。それが全然意味分からなくて」とぶっちゃけた。

戸田演じる一香も実は顔を変えた過去があり「私は松山ケンイチさんの奥さんっていうことなんだって言ったら『違います』って」と複雑な設定に困惑。「違う？って。私、誰？って。初めて自分って誰なの？ってなった作品。そこが難しかったです」と振り返った。

また役作りの参考にしたのが、同じ事務所に所属する女優吉瀬美智子であることも告白した。「いつもその役ってどういう癖を持っているのかな？とか、インスピレーションを受けてこういうふうなんだなって思ってそこから肉付けしていくんですけど」と語り、一香に「さっそうと服を着こなす洗練された女性像」があったと説明。「どういうふうにアプローチかけられるかなと思った時にふと、はあっ！って。事務所の先輩である吉瀬さんが出てきて。一香はみっちゃんにしようって。すぐさまメークさんとスタイリストさんに、みっちゃんのインスタをいっぱい見てくださいって言って」と伝えたと明かした。

吉瀬自身もこのことを把握しており「私のインスタを見て伝わったらしくて。『ウケる』って言ってたらしいです」と笑った。