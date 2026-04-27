俳優の金子賢（49）が27日までにThreadsを更新。自身の古着コレクションに対する一部の批判にあらためて反論した。

金子は自身が愛好する古着コレクションなどをSNSやYouTubeチャンネルで披露しているが、ハイブランドのビンテージ品を300万円で購入したことに対して一部から批判的なコメントが寄せられると「俺は本当に好きで買ってるかは君らの妬みで俺をネタにするのはこれでやめてね」と呼びかけ、「はぁ、こんなんが出てくるからSNSやる気無くなるんよなぁ」と吐露していた。

今回の投稿では「昔の物はどのジャンルでも魅力があるから皆好きな人がいくらでも買うのに何故Tシャツになると『あんな物』となるんだ？w」と疑問を呈し、より高額な骨董品や美術品を引き合いに出しつつ「Tシャツは着ても飾っても最高やん。境界線教えてやw」とつづった。

続けて「高い物だけあーだこーだ言ってくるけど 俺はこのKOOLが最高に好きだ 当時中学生での衝撃とこの鮮やかさに今でもカッコよく思える」とタバコのブランド名がプリントされたお気に入りの1着を披露。「こっちの方が探すの大変なのよ」と説明し、「僻み部隊は高額じゃないと言ってこないのがつまらん」とチクリとさした。