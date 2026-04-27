女優の戸田恵梨香（37）が26日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。かつての衝撃の占いを明かす場面があった。

この日は占い師の彌彌告（みみこ）氏の鑑定を受けることになった。戸田はネットフリックスのドラマ「地獄に堕ちるわよ」で「六星占術」の創始者として有名だった細木数子さんを演じているが、占いについては「今回ドラマを通して、人の人生を左右してしまう力がある。自分が弱っているときにどうしてもしがみつきたくなるような存在で」と述べた。

そのため「やっぱり危うさがあるものだなって思うんですけれども、私自身は1つのエンターテインメントとして楽しめる、距離感があるといいますか」との印象を語った。

この日聞きたいことを聞かれ、「昔ゲッターズ（飯田）さんに“38歳で一度死にます”って言われて、今なんですね」と衝撃の告白。「いよいよその時はきてるぞっていうワクワク感があって」と平然と語った。

「気持ち的に落ちてしまうっていうことなのかなって自分の中ではとらえていて。今年っていう年がどういうふうになるのかっていうのはちょっと気になっているところです」と続けた。