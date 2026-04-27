草剛（51）が27日、都内で、サントリー「GREEN DA・KA・RA」新CM＆「おやこひがさ大作戦！」発表会に登壇した。

5月1日から放映される水分補給飲料「GREEN DA・KA・RA」の新CMがお披露目された。草は同CMで「やさしいマン」を演じ、浴衣姿で約100人のエキストラと息の合った盆踊りを披露している。

「うちの慎吾ちゃんと酷暑のことを『ヤツ』って言うんですけど、ヤツが来るんですよ」と、香取慎吾（49）と夏の到来を警戒しているという。「でも外に出ないわけにはいかない。ストレスもたまってしまいますし。前のめりくらいで事前に水分補給を心がけています。水分補給と日傘は年々、欠かせないものになっている」と話した。

また暑さ対策については、同じく「新しい地図」の稲垣吾郎（52）がパイオニアだと明かした。「日傘、吾郎さんが使ってるんですよ。20年前くらいから差してて。先駆者ですよ。その頃はバカにされてた。雨も降ってないのにって。『僕はね、紫外線を浴びたくないんだ』って言ってた」。稲垣は小型扇風機も流行に先駆けて持ち歩いていたそうで「吾郎さんの行動を見てたら先が読めるんじゃないかな」と笑った。

「やさしいマン」にちなみ、優しさについてのトークではメンバー愛を見せた。「慎吾ちゃんと吾郎さんにいつも優しくしてもらっている。こないだ慎吾ちゃんの舞台に行ったんですけど、すごくすてきで、そういうすてきな方のそばで僕も仕事ができて、僕の舞台も見に来てくれたりとか。非常に長い関係性ですけど、お互いリスペクトしあって、刺激しあって、そういう関係性に優しさを感じますね」としみじみ話した。

日傘の貸し出しや使い方を学べる一般向けイベント「おやこひがさ大作戦！」も全国6カ所のレジャー施設で順次、実施される。