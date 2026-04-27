ユジン （C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/04/27】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のユジン（YUJIN）が4月26日、自身のInstagramを更新。ショートパンツを合わせたスタイルを公開し、話題となっている。

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◆IVEユジン、ショートパンツで美脚披露


ユジンは、屋内での様々なショットを投稿。グレーのアウターにノースリーブ、白のショートパンツを合わせた姿や、黒のキャミソールとグレーのショートパンツ、ブーツを合わせた鏡越しの姿、また黒いスウェットにショートパンツとブーツを合わせ、飛行機の搭乗口に向かうなど、いずれもスラリと伸びた脚が際立つショットとなっている。

◆IVEユジンの投稿に反響


この投稿には「可愛い」「何を着ても絵になる」「脚が長過ぎる」「女神」「美しすぎます」「スタイルレベチ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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