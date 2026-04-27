グローバルボーイズグループ「ＪＯ１」の大平祥生が２７日、公式サイトで５月３１日をもってグループでの活動を終了し、所属事務所の株式会社ＬＡＰＯＮＥエンタテインメントとの専属マネジメント契約を終了しすることを報告した。

サイトでは、「大平祥生に関するご報告」のタイトルでニュースを更新。「このたび、大平祥生は、２０２６年５月３１日をもちまして、株式会社ＬＡＰＯＮＥエンタテインメントとの専属マネジメント契約を終了し、ＪＯ１としての活動を終了しますことを、ご報告申し上げます」と報告した。

大平は昨年１０月から「規定に反する事案が発覚」したことにより活動休止。この期間中に、本人から今後の活動について申し出があったとし、「弊社と協議を重ねた結果、このような結論に至りました」と経緯を説明した。「日頃より温かいご支援を賜っておりますファンの皆さまには、突然のご報告となりますことを、深くお詫び申し上げます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と謝罪した。

大平自身も「ＪＡＭ（ファンの総称）の皆さま、活動休止からご報告が遅くなってしまったこと、本当に申し訳ございません」と謝罪。「約半年の間、自分なりにこれからの人生について深く考え、事務所とも話し合いを重ねてまいりました。その結果、ＪＯ１としての活動を終了することといたしました」とした。

また、「これまで応援してくださっていた皆さまには、突然のご報告となってしまいましたこと、心よりお詫び申し上げます。私自身の至らなさや未熟さから、ＪＡＭの皆さまに多大なるご迷惑をおかけしてしまったことを、深く反省しております。また、メンバーや事務所スタッフの皆さま、関係者の皆さまにも、多くのご迷惑をおかけしてしまいましたこと、改めて深くお詫び申し上げます」とファンやメンバー、スタッフへの言葉も並べた。

最後には「ＪＯ１とＪＡＭの皆さまに会えたことは一生の宝物です。メンバーも、ＪＡＭの皆さまも、大好きです。本当に、本当にありがとうございました」と感謝をつづった。

現在グループは、ライブ「ＪＯ１ＤＥＲ ＳＨＯＷ ２０２６‘ＥＩＥＮ 永縁’」を開催中。２３日の大阪・京セラドーム大阪公演では、全米デビューと北米ツアーの開催を発表したばかりだった。

【報告全文】

いつもＪＯ１への温かいご声援をいただき誠にありがとうございます。

このたび、大平祥生は、２０２６年５月３１日をもちまして、株式会社ＬＡＰＯＮＥエンタテインメントとの専属マネジメント契約を終了し、ＪＯ１としての活動を終了しますことを、ご報告申し上げます。

活動休止期間中、本人より今後の活動について申し出があり、弊社と協議を重ねた結果、このような結論に至りました。

日頃より温かいご支援を賜っておりますファンの皆さまには、突然のご報告となりますことを、深くお詫び申し上げます。何卒ご理解賜（たまわ）りますようお願い申し上げます。

今後も変わらぬご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

※延期しております特典会については別途ご案内いたします

【大平祥生 コメント全文】

ＪＡＭの皆さま、活動休止からご報告が遅くなってしまったこと、本当に申し訳ございません。

約半年の間、自分なりにこれからの人生について深く考え、事務所とも話し合いを重ねてまいりました。その結果、ＪＯ１としての活動を終了することといたしました。

これまで応援してくださっていた皆さまには、突然のご報告となってしまいましたこと、心よりお詫び申し上げます。私自身の至らなさや未熟さから、ＪＡＭの皆さまに多大なるご迷惑をおかけしてしまったことを、深く反省しております。また、メンバーや事務所スタッフの皆さま、関係者の皆さまにも、多くのご迷惑をおかけしてしまいましたこと、改めて深くお詫び申し上げます。

これからは別の道を歩むことになりますが、これまでの経験を大切にし、感謝を忘れず、歩んでいきたいと思います。

オーディションから始まり、約６年半の間、ＪＯ１として愛してくださり、本当にありがとうございました。メンバーの活躍を、これからも心から応援しています。

ＪＯ１とＪＡＭの皆さまに会えたことは一生の宝物です。メンバーも、ＪＡＭの皆さまも、大好きです。

本当に、本当にありがとうございました。