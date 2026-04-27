ウソと誤解に満ちた「通説」を正す、作家の井沢元彦氏による週刊ポスト連載『逆説の日本史』。今回は近現代編第十六話「大日本帝国の理想と苦悩」、「大正デモクラシーの確立と展開II その２」をお届けする（第1488回）。

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一九一八年（大正7）九月二十九日に発足した原敬内閣の喫緊の課題は、直前の寺内正毅内閣の「置き土産」であったシベリア出兵と米騒動を解決することであった。

と言っても、シベリア出兵は外交問題だから相手のあることでもあるし簡単にはいかない。そこでまずやるべきは、米騒動を収束させることだった。そもそもこの大騒動のせいで寺内内閣は退陣せざるを得なかったのだから、原内閣としては一刻も早く火消しに回る必要があった。

寺内内閣としても手をこまねいていたわけではない。ただ彼らが考えた収束の方法というのは、高騰した米価でやむを得ず取引を進めていた業者を、暴利を貪るものとして厳罰で取り締まる、という方法であった。そもそも米騒動の原因は、シベリア出兵で米不足になることを予測した業者の買い占めにある。そうした「悪徳業者」を厳罰で取り締まるというのが、陸軍出身で武断的な寺内内閣の考えであった。

だが、民間で経済人として活動した経験のある原にとってそれは、やたら法律を振り回して民を動かそうとする、生きた経済を知らない官僚的な下策であった。原敬はもっと単純に考えた。米が値上がりしているのは市場に出回っている量が少ないからで、供給を増やせば市場原理で当然価格は下がる。

そこで、外米を百万石（約15万トン）緊急輸入することを決めた。あえて「石」で表現したのは、そのほうが庶民にとっても理解しやすいからだろう。何度も説明したとおり、一合×一〇が一升で、一升×一〇が一斗、そのさらに十倍が一石で、一人の人間が一年間に消費する米の量の平均値である。つまり、一年なら「百万人分」、半年なら「二百万人分」を輸入したことになる。

しかも枢密院を動かして緊急勅令を出し、外米にかける関税をゼロにした。この措置には国内の農業を圧迫するという反対意見もあったのだが、原はいつでも安価で米が手に入るという安心感を国民に持たせるのが重要だと考えていた。米騒動も一種の「一揆」だが、その根底には「米が入手困難」という不安が根底にある。その不安を払拭することが大切だということだ。

原内閣は幸運にも恵まれていた。その年一九一八年は冷害も無く、豊作だったのである。ちょうど原内閣発足のころが米の収穫期でもあり、実際には豊作というのは夏あたりから予測されていたのだが、国民の目には「内閣が代わって豊作が確定した」と見えた。そのうえ前回述べたように、この年の十一月に第一次世界大戦が日本を含む連合国側の勝利に終わったのだから、原内閣はますます「縁起がいい」ということになった。

ただし、原は冷静な目で経済を見ていた。戦争が終わったことはたしかに人類にとって喜ばしいことではあるのだが、日本の景気がこれ以後減速することは、経済のセンスのある人間なら誰でもわかっていた。簡単な話で、大戦に基づく「特需」が無くなるからだ。当時の世界では機械製品はイギリスが一流で化学製品はドイツが一流であったが、戦争当事者である両国は輸出までは手が回らない。結果的に「日本製でも仕方ない」ということになるし、戦争は大量の破壊を伴うものだから、それを補うために日本製品はどんなものでも売れた。

工業製品だけで無く、綿花のような農業製品あるいは絹織物のようなものでも飛ぶように売れたと言っていい。実際一九一五年（大正4）には、それまで債務国であった日本が債権国に転じた。国としての借金を全部返したうえに、貯金までできたということだ。日本を遠く離れたヨーロッパで始まった第一次世界大戦は、経済的には日本にとって特需をもたらした「神風」だった。だが、これからはその特需が無くなる。縮小する経済に対して、なんらかの手を打つ必要がある。

原が考えたのは、植民地獲得競争につながる軍備の充実では無く、国内のインフラ、とくに鉄道を整備しておこうということであった。また原は、寺内内閣やそれ以前の大隈重信内閣がさんざん試みて失敗した、中国の内戦介入からも距離を置く外交方針を取るつもりだった。

思い出してほしい。大隈内閣は満蒙独立運動に入れ上げて蒙古のバボージャブを支援したが、袁世凱が急死すると掌返しで「袁の後継者」段祺瑞に乗り換えた。そして寺内首相が私設秘書西原亀三を通して段祺瑞に一億四千五百万円もの資金を供与（西原借款）したが、その後に段派は壊滅し金は回収不能となった。そればかりでは無い、寺内は調子に乗ってソビエト連邦の一角を確保しようとシベリア出兵を断行したが、これも頼みのロシア白軍が壊滅し失敗した。

また、この時点ではまだ起きていないが後に勃発する尼港事件も、結局はシベリア出兵失敗のツケだ。正確に計算してみたことは無いのだが、この間日本が「領土拡張」を策してつぎ込んだ金は、第一次世界大戦参戦による中国膠州湾攻略成功に関するものを除けば、すべて「ドブに捨てた」ことになる。

これは、すべて国民から集めた税金である。根っからの政党政治家である原は「陸軍よ、いい加減にしろ」と思ったに違いない。バクチで言えば、ルーレットのような難しいものでは無く「丁半勝負」なのに、ことごとく裏目に出たということでもある。たしかに中国の「南北対立」においては、日本に対抗してアメリカが支援した軍閥も没落し金を「ドブに捨てた」結果に終わった。要するに、日本もアメリカも中国という国の本質がわかっていなかったということだろう。しかし、情報収集力や分析力は欧米列強、とくにイギリスなどにくらべて「かなり劣る」というのが原の正直な実感だったに違いない。

また原は、中国のような大きく混沌とした国が当分の間一つにまとまることは無理があると考えていた。となれば、中国内部の主導権争い、つまり内戦には関わるべきでは無いということになる。実際、袁世凱が独裁をふるう前、曲がりなりにも民主国家中華民国を立ち上げたはずの孫文も、彼自身戦争が苦手ということもあるが、軍閥を圧倒して統一国家を作ることはできなかった。原はそれゆえ、いまは特需で蓄積した経済的余裕を生かして「内を固める」べきだと考えた。

キリスト教への偶然の入信

その方針を明文化したのが四大政綱で、次の四項目である。

1, 教育の振興

2. 交通機関の整備

3, 産業の奨励

4, 国防の充実

順番に解説しよう。

まず特筆すべきは、国防充実よりも産業奨励よりも、教育振興が、当面のことではあるが国家の達成すべき第一目標として掲げられたことである。

これも思い出してほしい。なぜ、幕末の日本人は大日本帝国を立ち上げたのか？ それは、欧米列強の植民地にされないためであった。だからもっとも充実すべきは侵略に負けない軍備であり、それを財政的にバックアップする産業の育成であった。大日本帝国の当初のスローガンであった「富国強兵」とはそういうことだ。そのためには、国民個々の知的水準を上げなければならない。だから教育の振興は欠かせない要素ではあったが、優先順位第一位では無かった。

それがこのとき、大日本帝国の歴史が始まって以来、私の知る限り初めて第一位になったのである。原は、意識下においては「屈折したエリート意識」の持ち主であり、そういう意味では純然たる「平民宰相」では無かったが、このあたりはさすがにその名にふさわしい態度である。教育の振興は、「すべてが平民」という万人平等意識の形成に大きく役立つものだからだ。その理念には原自身の信仰が影響を与えていたかもしれない。

〈一八七三年（明治六）四月に原は、横浜で一六人の日本人とともにフランス人のカトリック神父フェリクス・エヴラールによって、洗礼を受ける（洗礼名はダビデ・ハラ）。このエヴラールの学僕にもなった。エヴラールは信仰心に篤く、きわめて質素な生活を送り、自己を厳しく律する人物であった。原はエヴラールに中国古典を教えるのをもっぱらの仕事とし、エヴラールは原にキリスト教とフランス語を教えた。エヴラールと原の関係は、雇い主と学僕というより、良い師弟関係のような心の通い合うものであった。〉

（『真実の原敬 維新を超えた宰相』伊藤之雄著 講談社刊）

原がキリスト教に入信したのは、自ら求めてというよりは偶然の要素が強かった。故郷の盛岡から青雲の志を持って東京へ旅立ったのだが、途中で持ち金を騙し取られてしまい、やむを得ず公費で教育を受けられる海軍兵学寮（後の海軍兵学校）を受験した。

だが、これも失敗した。そこで学僕になるしかなかった。学僕というのは、住み込みで主人の世話をする代わりに教育も受けられるというもので、もし海軍兵学寮に合格していれば、その後の人生はまったく違ったものになったかもしれない。こういうこともあって、原は非常に教育に関心が深かった。

そこで四大政綱の一番目「教育の振興」に戻るが、その要点は大学と高等学校をもっと増やす、というものだった。

〈これまで日本に正式な大学は、東京・京都・東北・九州・北海道の五帝国大学しかなく、産業が発達した国内の人材需要に応じきれなくなっていた。そこで原内閣は一九一八年一二月に大学令を公布し、帝国大学以外に、官立単科大学・公立大学・私立大学の設置を積極的に認める枠組みを作る。（中略）また一方で、それまで法制上は専門学校とされていた私立の有力高等教育機関、慶應義塾大学・早稲田大学・明治大学・法政大学・中央大学・同志社大学など、八校の大学への昇格を認めた。〉

（引用前掲書）

このとき、官立では旧制高校が十校増設され、医科大学、商科大学、実業専門学校も多数増設された。つまり、原内閣によって日本の青少年は以前よりずっと容易に大学進学ができるようになった。再三述べているように、原敬自身は普通選挙法の実施に消極的だった。しかし、それは庶民を軽蔑していたからでは無い。軽蔑していたら、教育の門戸を広げる政策を取るはずが無い。おわかりだろう、原敬は「時期尚早」と見ていたのだ。日本は、完全なデモクラシーにつながる普通選挙を実施できるほど民衆のレベル、すなわち「民度が高くない」ということだ。

これで原内閣の時代に起こった朝鮮や中国の抗日暴動、とくに朝鮮の独立を求めた「三・一運動」（1919年）に対して、原がなぜ厳しく制圧する姿勢を見せたかも理解できるだろう。こんな言葉は残されているわけでは無いが、原の本音は「日本ですら、まだデモクラシーの基礎となる普通選挙法を実施するレベルに達していないのに、併合からまだ九年しかたっておらず、それ以前は奴隷階級も存在した朝鮮社会が近代的な独立国家を運営できるようなレベルに達しているわけが無い」であったろう。

前にも述べたように、政治的には原は伊藤博文の後継者であり、エヴラールとの交流を見てもわかるように儒教にもキリスト教にも深い知識を持っていたから、やはり「時期尚早」と考えたはずである。

四大政綱の二番目、交通機関の整備とは、具体的に言えば国内鉄道網の整備であった。じつは原内閣の鉄道網整備については、これまで決まった「悪口」がささやかれていた。

〈これまで、原内閣の鉄道政策は「我田引鉄」という言葉に代表されるように、政友会による地方利益誘導政策と評価されてきたが、近年の研究では、各地から多くの要望が寄せられていたものの、敷設路線の選定は比較的公正に、事務的に進められていたことが明らかにされている。

鉄道だけではない。港湾や道路を含めた体系的な交通網の整備が進められたことは特筆される。とくに道路の維持管理を初めて体系的に定めた道路法の制定は、トラックの普及とあいまって物流をスムーズにし、各地の発展に大きく寄与していく。

このほかにも、耕地増加を目的とした開墾助成法、人口増加に応じた計画的発展を企図した都市計画法、歴史的由緒を残す史蹟名勝天然紀念物保存法、伝染病の研究と予防を進める結核予防法など、就任から三カ月で多方面にわたる政策を成立させた。〉

（『原敬』清水唯一朗著 中央公論新社刊）

現在の日本が先進国として発展しているのは、この原内閣によって整備された「基礎」があるからなのだ。

（第1489回に続く）

【プロフィール】

井沢元彦（いざわ・もとひこ）／作家。1954年愛知県生まれ。早稲田大学法学部卒。TBS報道局記者時代の1980年に、『猿丸幻視行』で第26回江戸川乱歩賞を受賞、歴史推理小説に独自の世界を拓く。本連載をまとめた『逆説の日本史』シリーズのほか、『天皇になろうとした将軍』『真・日本の歴史』など著書多数。現在は執筆活動以外にも活躍の場を広げ、YouTubeチャンネル「井沢元彦の逆説チャンネル」にて動画コンテンツも無料配信中。

※週刊ポスト2026年5月8・15日号